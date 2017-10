Wer operiert werden muss, hat oft Sorge, dass Brille, Hörgerät oder Zahnprothese nach der OP nicht greifbar sind. Am St.-Franziskus-Hospital gibt es dafür jetzt die „Elibox“.

Am St.-Franziskus-Hospital können ab sofort alle Patienten Hilfsmittel wie Brille, Zahnprothese oder Hörgerät mit in den Operationssaal nehmen und bis zum Narkosebeginn nutzen.

„Die Elibox ist ein Behälter, in dem eine Brille, zwei Hörgeräte und zwei Zahnprothesen sicher aufbewahrt werden können“, erklärt Katharina Binek, angehende Fachkrankenschwester für Intensiv- und Anästhesiepflege am St.-Franziskus-Hospital. Der Aufbewahrungsbehälter, der mittels Klettverschluss am Bett befestigt wird und den Patienten bis unmittelbar vor den Operationssaal begleitet, wurde von ihr im Rahmen einer Fachweiterbildung eingeführt.

„Unser Pflege- und Ärzteteam wird sich darum kümmern, dass die persönlichen Hilfsmittel erst kurz vor der Operation verpackt werden und sofort nach dem Aufwachen aus der Narkose wieder zur Verfügung stehen“, so Pflegedirektor Werner Messink. Aus Erfahrung wisse man, dass die Patienten nach einem Eingriff davon profitieren, wenn sie ihre Umwelt schon im Aufwachraum durch den Einsatz ihrer persönlichen Hilfsmittel richtig wahrnehmen können.

Die „Elibox“ ist direkt am Bett befestigt, dadurch jederzeit verfügbar und mit einem Namensetikett versehen. So besteht nicht die Gefahr, dass wertvolle Hilfsmittel verloren gehen.

Um dem Hygieneaspekt gerecht zu werden, befindet sich in der Box eine Einweg-Blisterschale zum Auswechseln.