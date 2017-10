Wenn sich am kommenden Samstag und Sonntag im „Filou“ in Beckum der Vorhang hebt, sind auch Ahlener mit von der Partie: Maria und Uli Bomba, Jovita Fischer und Finja Schicke stehen auf der Bühne. Und Andrea Kühn-Parciany führt Regie.

Von Sabine Tegeler

„Achtet auf den Takt!“ – „Sebastian, zieh mal die weiße Jacke an.“ – „Wo sind eigentlich die Bauklötze? Hat einer die Bauklötze gesehen?“ Offensichtlich nicht. Die Bauklötze bleiben am Sonntagabend im Theater „Filou“ in Beckum verschollen. Dabei ist sich Andrea Kühn-Parciany sicher, dass die doch eben noch da waren. Egal. Die Probe muss dann eben ohne das Requisit laufen.

Auf der Bühne des Beckumer Stadttheaters steht ein 23-köpfiges Ensemble, das am kommenden Wochenende das Stück „Die Verlockung – Was ist richtig, was ist falsch?“ zur Aufführung bringt. 23 Hobbyschauspieler, von denen die meisten ein Handicap haben: das Downsyndrom zum Beispiel. Oder eine Seh- oder Sprachbehinderung. Sie bilden die Inklusionstheatergruppe der Kulturinitiative „Filou“. Und bekommen – das ist eine ganz neue Nachricht – jetzt auch eine Förderung von der „Aktion Mensch“.

Regisseurin Andrea Kühn-Parciany aus Ahlen arbeitet schon seit geraumer Zeit mit der Gruppe. 2016 hat die Dozentin und Theaterpädagogin mit dem Kurs begonnen, gemeinsam wurde das Theaterstück entwickelt. Unterstützung bekam Andrea Kühn-Parciany dabei von Sabrina Bönig. In „Die Verlockung“ geht es um Lena, die auf ihrem Lebensweg immer wieder mit „dem Bösen“ konfrontiert wird. Überall lauern die sieben Todsünden und Lena muss Entscheidungen treffen.

Finja Schicke als Lena. Foto: Sabine Tegeler Finja Schicke als Lena. Foto: Sabine Tegeler

Gut und Böse nehmen in dem Stück als „Angie“ und „Mr. Dark“ Gestalt an, gespielt von Jovita Fischer und Uli Bomba. Und in die Rolle der Lena als Kind schlüpft die zehnjährige Finja Schicke. Alles Ahlener Bühnentalente, die die Regisseurin aus dem eigenen Bekanntenkreis rekrutierte. „Uli hat noch seine Frau mitgebracht, so dass Maria jetzt auch mit dabei ist“, freut sich Andrea Kühn-Parciany über die Beteiligung aus ihrer Heimatstadt. Und sie hofft natürlich, dass auch viele Ahlener am kommenden Wochenende den Weg ins „Filou“ finden, um sich „Die Verlockung“ anzuschauen: „Wer nicht kommt, verpasst was.“

Das stimmt. Denn die Inklusiv-Theatergruppe mit Mitgliedern zwischen 18 und 69 Jahren hat ihren ganz eigenen Charme. Es sei schon etwas anderes, sagt Uli Bomba, der bereits einige Bühnenerfahrung in sogenannten „normalen“ Theatergruppen aufweisen kann: „Man weiß hier nie was kommt. Es ist alles sehr emotional, es läuft viel über spontane Aktionen.“ Und was ihn an seinen Mitdarstellern ganz besonders beeindrucke: „Die Leute präsentieren sich einfach so wie sie sind. Und sie geben sich unglaublich viel Mühe.“

Auch Andrea Kühn-Parciany schätzt die Arbeit mit den behinderten Männern und Frauen: „Du gehst jedes Mal mit einem fetten Grinsen aus der Probe. Weil es jedes Mal Spaß macht.“ Sie müsse sich halt einstellen auf die jeweiligen Fähigkeiten der Schauspieler: „Man muss schauen, was jeder einzelne leisten kann.“ Klar könnte es sein, dass der eine oder andere bei der Aufführung vor Publikum vor Aufregung seinen Text vergisst. „Dann dürfen sie eben vom Spickzettel ablesen. Das wirkt trotzdem.“

Findet Jovita Fischer auch: „Andrea macht das toll – mit ganz viel Leidenschaft und Herzblut“, lobt sie die Regisseurarbeit der 35-Jährigen. Jovita steckt als „Angie“ in einem engelsgleichen Kleid aus dem Theaterfundus während Uli Bomba als „Mr. Dark“ mit Trenchcoat und Hut schon fast mafiöse Züge annimmt. Finja Schicke wird in einem brav-blauen Kleid mit weißem Kragen zur „Lena“. Die Zehnjährige bringt ebenfalls schon Bühnenerfahrung mit, schließlich ist sie in der Kükengarde aktiv. Scheu, vor Publikum aufzutreten, hat Finja also nicht.

Sicher, Lampenfieber gehört dazu. Auch die anderen Darsteller – sie kommen aus der ganzen Umgebung – geben zu, schon etwas nervös zu sein, wenn sie an das kommende Wochenende denken. Aber bei der Probe sind alle bei der Sache und hören den Regieanweisungen von Andrea Kühn-Parciany aufmerksam zu.

Die hat die verlorenen Bauklötze jetzt gedanklich zur Seite geschoben und ist schon bei den nächsten Punkten: „Ich will die Szene noch einmal sehen. Jovita, du musst lauter sprechen. Und Finja, du musst noch viel mehr ausrasten. . .“