Von Ralf Steinhorst

Am Mittwoch ist Allerheiligen. Der sogenannte stille Feiertag ist in den katholisch geprägten Bundesländern der Jahrestag, an dem Friedhöfe die größten Besucherzahlen verzeichnen. Die sollen sich natürlich dann besonders einladend präsentieren. Die Friedhofsgärtner bereiten diesen Tag nicht nur vor, sondern sind am 1. November auch im Einsatz.

Einer von ihnen ist Jörg Henniger. Im Zentralbüro am Westfriedhof im Gebäude der Leichenhalle läuft bei ihm das gesamte Friedhofsmanagement für die vier städtischen Friedhöfe im Ahlener Osten, Süden, Westen und Dolberg zusammen, auch wenn jeder Friedhof noch sein eigenes kleines Büro hat. Mit Hilfe einer Reihe von grünen Ordnern und den Jahresbüchern findet er immer den richtigen Bestattungsort.

Jörg Henniger ist mit dem Bestattungsmanagement auf allen Friedhöfen tätig, die Vergabe von Gräbern, das Abräumen von Grabschmuck und die Durchführung von Bestattungen gehören zu seinen Aufgaben. Seine Arbeitskleidung setzt sich aus zwei Anzügen zusammen. Den grünen trägt er bei Alltagsaufgaben, der schwarze wird bei Beerdigungen aus dem Schrank geholt. Schließlich führt Henniger die Trauergemeinde bis zum Grab.

Seine Emotionen bei Beisetzungen ihm unbekannter Verstorbener? „Gerade Beerdigungen von jungen Menschen oder Kindern gehen einem nahe“, gibt Jörg Henniger zu, dass so manche der jährlich 500 Beerdigungen auch ihn ergreift. Er müsse bei seinem Beruf aber mit dem Tod umgehen können und sensibel sein. Schließlich kämen die Menschen in Trauer auf die Friedhöfe. Trotzdem ist Friedhofsgärtner der Beruf, den er mit Leidenschaft ausführt. Er habe viel Kontakt zu Menschen, einen Lärmpegel gibt es nicht. „Manchmal dafür einen Stresspegel“, lacht er und erklärt, dass dieser eintrete, wenn eine Beerdigung mal länger dauere und er dann zur nächsten Beisetzung zu einem anderen Friedhof hetzen muss.

Kein Stress ist die Vorbereitung zu Allerheiligen, denn die ist immer gut geplant. Die dafür zuständige Pflegetruppe sei auf den Friedhöfen normalerweise mit Heckenschnitt, Rasenschnitt und Unkrautbeseitigung beschäftigt, erzählt Jörg Henniger. Drei Wochen vor Allerheiligen liegt die Konzentration dann bei der Laubbeseitigung auf den Wegen. Selbst am Montag vor dem Feiertag ist der Trupp im Einsatz, wenn die restliche Stadtverwaltung einen Brückentag nimmt. Auch das erhöhte Müllaufkommen muss bewältigt werden, weil die Menschen noch schnell die Gräber bepflanzen oder mit Kerzen versehen.

Dafür ist dann doch Allerheiligen frei? „Allerheiligen bin ich seit 24 Jahren im Dienst“, kennt Jörg Henniger es nicht anders. Auf den anderen Friedhöfen sind dann seine Kollegen im Einsatz. Um 14 Uhr geht es los, schließlich muss die Trauerhalle auf dem Westfriedhof aufgeschlossen werden. Anschließend geht es zu den Kriegs- und Pastorengräbern, wo Pflanz- und Feuerschalen aufgestellt werden. Zwischendurch geht der Stadtbedienstete in zivil über den Friedhof und schaut nach dem Rechten. Natürlich werde man da auch angesprochen, Anregungen gebe es immer, würden auch spontane Gespräche nicht langweilig. Gegen 16 Uhr wird die Trauerhalle geschlossen. Gegen 18 Uhr hat es Jörg Henniger geschafft.