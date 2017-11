Von Dierk Hartleb

Großbaustelle Kunstmuseum. Bei dieser Klassifizierung zuckt Silke Anna Linnemann leicht zusammen. „Ich selbst sehe das nicht so“, erklärt die Architektin, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Christian Tripp mit der Umgestaltung des Museumsplatzes beauftragt ist. Aber für einen Außenstehenden könne sich dieser Eindruck angesichts der weiträumig abgesperrten Baustelle aufdrängen, räumt sie ein.

„Wir liegen zeitlich im Plan“, führt Linnemann weiter aus, die die Fertigstellung auf jeden Fall für Dezember anpeilt. Um wie geplant den gesamten Gebäudekomplex mit einer einheitlichen Plattierung neu einzufassen, sei es unumgänglich, den Haupteingang abzusperren. Seit kurzem erreichen die Besucher das Museum nur noch durch den Eingang in der Vinothek. „Das ist eine Behelfslösung für die Dauer der Arbeiten“, heißt es dazu im Museum. Bislang hätten alle Gäste die Unbequemlichkeit aber ohne erkennbare Kritik in Kauf genommen.

Haupteingang vorübergehend gesperrt. Zwischenzeitlich geht es durch die Vinothek. Foto: Ulrich Gösmann Haupteingang vorübergehend gesperrt. Zwischenzeitlich geht es durch die Vinothek. Foto: Ulrich Gösmann

Nachdem die anthrazitfarbenen Betonsteine mit besonderer Oberfläche eingetroffen sind, konnte die als Sitzfläche gedachte geschwungene Abgrenzung errichtet werden. Und nach der Vorbereitung des Untergrundes könnten jetzt auch die Pflasterer bald mit ihrer Arbeit beginnen, meint die Architektin. Ziel sei es, mit der neuen Aufteilung und der Verlagerung des Autoverkehrs auf die andere Seite einen Platz mit Aufenthaltsqualität zu schaffen, der sich für Veranstaltungen unterschiedlichster Art wie Konzerte, Performances oder Aufführungen eignet.

" „Die Säule hat den Blick auf das Museum eingeschränkt.“ Silke Anna Linnemann "

Dabei erwiesen sich bislang die an- und abfahrenden Autos als sehr störend. Die Zuwegung zu den Parkplätzen und den Wohnhäusern wird nach links an den Werseverlauf verlegt, so dass Fußgänger und Radfahrer den Skulpturengarten völlig ungefährdet erreichen können. „Das war der Wunsch des Museums“, erklärt die Architektin. In diesem „verkehrsberuhigten“ Bereich soll neben Fahrradständern auch eine Ladestation für E-Bikes entstehen, wo die Radtouristen ihre Akkus wieder aufladen können. Alle anderen Fahrradabstellmöglichkeiten werden verschwinden – auch vor dem Kunstmuseum.

Plätze mit Aufenthaltsqualität – noch im Aufbau. Foto: Ulrich Gösmann Plätze mit Aufenthaltsqualität – noch im Aufbau. Foto: Ulrich Gösmann

Verschwunden ist auch die Säule vor dem Kunstmuseum mit dem Hinweis auf den Stifter Theo F. Leifeld und seine Stiftung. „Die Säule hat den Blick auf das Museum eingeschränkt“, begründet Linnemann deren ersatzlose Beseitigung. An dem geplanten großen Rolltor zum Skulpturengarten soll es dafür einen Hinweis auf die Stiftung geben.

Was ursprünglich als eine Art gläserne Brücke im rückwärtigen Bereich geplant war, wurde aus Kostengründen auf eine Rampe reduziert.

Fest eingeplant ist dagegen, die bestehende Holztür zum Kapellchen auf der Westseite der ehemaligen Villa durch einen Glasteil zu öffnen, so dass die Passanten von außen einen Blick in das Innenleben werfen können. Es soll größtmögliche Transparenz geschaffen werden, ist der Wunsch des Stiftungsratsvorsitzenden Meinolf Wiesehöfer. Dieser Maxime ordnen sich auch alle Maßnahmen im Außenbereich unter, die den Blick in den Skulpturengarten freigeben sollen.