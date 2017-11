Urlaub in New York: Die Ahlenerinnen Kristin Trosky und Vanessa Durante waren nicht weit entfernt, als ein Attentäter an Halloween mit einem Pick-up über einen belebten Radweg fuhr und acht Menschen töte.

Von Ulrich Gösmann

Das Hotel, so Kristin Trosky am Mittwochmittag im Kontakt mit unserer Redaktion, habe nur 1,5 Kilometer von ihrem Hotel entfernt gelegen. „Wir sehen von hier die Spitze des Freedom Towers und haben auch gesehen, wie der Hubschrauber dort kreiste“, schreibt die Mitarbeiterin aus dem Ahlener Rathaus. Hier die persönlichen Zeilen der 33-Jährigen:

„Schon vor dem Flug hierher hatte ich ein mulmiges Gefühl, Angst vor Terror. Aber das hat man ja mittlerweile fast überall auf der Welt. Gestern waren wir auf dem Empire State Building und am Times Square zum Shoppen. Als wir gegen 16 Uhr in der U-Bahn-Station standen um zurück zum Hotel zu fahren, rief meine Mutter an und erzählte mir, was gerade passiert ist. Da ist mir der Magen erstmal in die Kniekehle gerutscht. Zurück im Hotel haben wir die Nachrichten verfolgt, die Pressekonferenz des NYPD.

Schwer bewaffnete Polizisten stehen in New York (USA) Polizisten am Rande Halloween-Parade. Bei einer Terrorattacke mit einem Pick-up-Truck in NewYork sind mindestens acht Menschen getötet worden. Foto: dpa Schwer bewaffnete Polizisten stehen in New York (USA) Polizisten am Rande Halloween-Parade. Bei einer Terrorattacke mit einem Pick-up-Truck in NewYork sind mindestens acht Menschen getötet worden. Foto: dpa

Nur einen Tag vorher waren wir in Lower Manhattan unterwegs. Haben die Freiheitsstatue besichtigt, das 9/11 Memorial und Museum und sind durch die Straßen geschlendert.

Überall Betonsperren. Foto: Kristin Trosky Überall Betonsperren. Foto: Kristin Trosky

Wir hatten uns vorher schon Kostüme gekauft, um abends zur Halloween-Parade zu gehen. Der Polizeichef hat gesagt, dass sich New York von sowas nicht unterkriegen lässt. Die Parade finde statt und die Polizeikräfte würden aufgestockt. Wir haben uns dann entschieden, tatsächlich noch hinzugehen.

Es war ein tolles Bild, die Amerikaner haben ihre Polizisten bejubelt und ein Zeichen für Gemeinschaft gesetzt. Von unserem Platz aus konnten wir den Freedom Tower sehen, wie er in den Farben blau, weiß und rot leuchtete. Trotz allem war die Stimmung toll. Die Amerikaner lieben ihr Land und wir lieben es auch!

Terror kann heute leider jeden treffen. Scheinbar immer und überall.“

Am Freitag kehren die Ahlenerinnen zurück.