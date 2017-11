Wenn die Gäste „Madensaft“ und „Grabgedeck“ an der Theke bestellen, dann bedeutet das eins: Die Schuhfabrik hat sich wieder in eine Horrorfabrik verwandelt.

Totenköpfe, Skelette und „Leichen“ im Keller: Jedes Jahr zu Halloween verwandelt sich das Bürgerzentrum Schuhfabrik in eine „Horrorfabrik“. Am Dienstag fand die Geisterparty unter dem Motto „Cemetery Of Lost Hopes“ statt. Der zum „Friedhof der verlorenen Hoffnungen“ umdekorierte Kneipenraum füllte sich im Laufe des Abends mit illustren Gestalten wie Vampiren, Mumien oder Sensemännern.

Wer sich nämlich mottogerecht verkleidet hatte, musste keinen Eintritt für die „Horrorfabrik“-Party zahlen. Und das waren in diesem Jahr ungefähr die Hälfte aller Gäste, von denen sich einige sichtlich Mühe bei ihrer Kostümierung gegeben hatten. Allen voran das Theken-Team des Büz, von dem so mancher unter seiner Horror-Maskerade nicht mehr wiederzuerkennen war, als er Halloween-Cocktails mit Namen wie „Grabgedeck“, „Madensaft“ oder „Bestatter“ servierte.

Für die aufwendige Dekoration hatte am Nachmittag eine sechsköpfige Gruppe des Büz gesorgt. Die hatte stundenlang künstliche Spinnweben, Fledermäuse und Gerippe so platziert, dass es einem am Abend im Zwielicht des Kunstnebels schon mal richtig gruselig werden konnte.

Zum Tanzen gab‘s nicht nur die passenden düsteren Klänge von „Rammstein“ oder der Metal-Band „Within Temptation“. Auch Chart-Hits von Pink, Taylor Swift oder Ed Sheeran erklangen vom DJ-Pult aus.

Dass sich die Bezeichnung Halloween dabei ursprünglich vom Hochfest Allerheiligen ableitet, tritt bei einer Party in Geisterbahn-Atmosphäre wie am Dienstag im Bürgerzentrum freilich in den Hintergrund. Wer noch bis weit nach der „Geisterstunde“ in der „Horrorfabrik“ gefeiert hatte, konnte sich zumindest am darauffolgenden stillen Feiertag ausgiebig von der Grusel-Party erholen.