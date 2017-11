Von Ralf Steinhorst

Die Hinterlassenschaften von Hunden auf Gehwegen sind eklig. Dieser Ansicht sind einige Bewohner des Wohnviertels Vorhelm-Bahnhof, die sich durch die Haufen belästigt fühlen und Hundebesitzer nun um mehr Rücksicht bitten.

„Wir regen uns nicht darüber auf, sondern sind einfach nur enttäuscht“, will Bernd Stürmer keine unnötige Schärfe in die Problematik bringen, dass Herrchen und Frauchen die Spuren ihrer Vierbeiner nicht beseitigen.

Denn fast täglich findet Bernd Stürmer als einer der Bewohner des Wohnviertels vor seinem Haus Häufchen, womit er allerdings nicht alleine ist. Auch andere Viertelbewohner finden regelmäßig Hundekot auf den Gehwegen. Gerade in der Strontianitstraße und in der Haarbachstraße hat das Hundekotproblem in den letzten Monaten spürbar zugenommen.

„Das sind Tretminen – gerade in der dunklen Jahreszeit, wo in den Morgen- und Abendstunden die Beleuchtung nicht optimal ist“, appelliert Bernd Stürmer an die Hundebesitzer, auf die Reinigung zu achten, und er erhofft sich zukünftig Besserung. Wobei er besonders enttäuscht ist, dass es gerade Anwohner seien, die die Vierbeiner-Hinterlassenschaften nicht entsorgen: „Hier kommen ja sonst keine anderen Menschen vorbei.“

Ein Phänomen, das Bernd Stürmer in den USA so nicht kennengelernt hat. Denn dort machten Hunde ihr Geschäft nicht auf Gehwege, Grünstreifen oder Straßen, sondern in die Rinnsteine, wie er erklärt. Dem Vorhelmer ist aber zugleich bewusst, dass ein Hund für viele Menschen ein wichtiger und treuer Begleiter ist, was er auch völlig in Ordnung findet. Aber Hundehaufen auf den Gehwegen müssten trotzdem nicht sein.

Als Vorstandsmitglied der Freien Wählergemeinschaft will sich Bernd Stürmer in seiner politischen Gruppierung dafür stark machen, dass sie neben den beiden im Stadtgebiet installierten Hundekot-Beutelspendern einen dritten in Vorhelm-Bahnhof aufstellt. Denn das sei ein richtiger Weg, auch wenn sich Stürmer gut vorstellen kann, dass die Stadt einen solchen Spender selbst installiert. Schließlich entlasteten die Anwohner in Bahnhof die Stadt bei der Grünpflege, indem sie öffentliche Areale mit pflegten. Erstmal bleibt aber der Appell an die Hundehalter, sich selbst um die Sauberkeit auf den Gehwegen zu bemühen.