Extra groß und extra scharf – den „Mantateller“ gibt‘s bei Stefanie Link nicht nur in der klassischen Variante. Foto: Peter Harke

Von Peter Harke

Am 2. November 2007 hat die gelernte Einzelhandelskauffrau, die durch ihre Eltern Heinz und Helga Ossenbrink familiär „vorbelastet“ war und bereits über Erfahrungen in der Gastronomie verfügte, den Imbiss vor dem „ Kaufland“ im Kleiwellenfeld nicht einfach nur übernommen, sondern ihm ihren persönlichen Stempel aufgedrückt. „ Steffis Schlemmer-Treff“ ist längst zu ei­ner Institution geworden, gleichermaßen beliebt bei Stamm- wie Laufkundschaft. Weil die 41-jährige Inhaberin mit ihrem Team das Werbeversprechen „Immer lecker – immer gut“ offensichtlich einlöst, egal, ob Bratwurst oder Burger, Frikadelle oder Frikandel, Pfannengyros oder Schnitzel „zum Hieressen“ oder „zum Mitnehmen“ geordert werden.

Den Klassiker schlechthin, die Currywurst mit Pommes-weiß, gibt‘s bei Steffi nicht nur in drei verschiedenen Größen, von normal bis XXL, sondern auch in unterschiedlichen „Härtegraden“, von mild über feurig bis teuflisch scharf. Die selbst gemachten Soßen mit der Extraportion Chilipulver sind die Spezialität des Hauses – allerdings, so wird ganz ernsthaft gewarnt, für Kinder und Menschen mit empfindlichem Magen oder labilem Kreislauf nicht zu empfehlen.

Wer seine Geschmacksnerven mal auf die Probe stellen möchte, kann damit jetzt auch noch etwas Gutes tun. Für jeden „Mantateller“, der am 3. und 4. November über ihre Theke geht, will Steffi Link 50 Cent für einen sozialen Zweck in Ahlen spenden.