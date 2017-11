Von Peter Schniederjürgen

Die Spruchsteine mit Worten des deutschen Dichtfürsten Johann Wolfgang von Goethe und Zitaten des Heimatdichters Augustin Wibbelt wurden grundüberholt und warten nun auf ihren neuen Standort. In mehreren Schritten wurden die großen Anröchter Sandsteine, die in der Langst standen, in diesem Jahr überarbeitet und restauriert. Federführend bei der Bearbeitung der bis zu 3,5 Tonnen schweren Kolosse war Steinmetzmeister Ulrich Magera.

„Es ist bereits meine zweite Begegnung mit den Steinen“, freut sich Ulrich Magera über das Wiedersehen. In seinen frühen Gesellenjahren hat er nämlich bei der Bearbeitung der Spruchsteine durch den damaligen Steinmetzbetrieb Emde mitgearbeitet.

Die 19 Steine in die Weidenstraße zu schaffen, war schon eine große Aufgabe, standen die Blöcke doch nicht sonderlich verkehrsgünstig in Waldgebieten und Parkanlagen. Jedenfalls weit von asphaltiertem Grund entfernt. „Hier hat uns der Landwirt Georg Breloh großartig mit schwerem Gerät unterstützt“, erinnert sich der Steinmetz an die Aktionen in der erst Augusthälfte.

In der Werkstatt angekommen, ging es an die zum Teil ramponierten, immer aber stark verschmutzten und bewachsenen Oberflächen. Mit viel Gefühl und wenig Druck kam der Druckreiniger zum Einsatz. Es folgten mehrere Behandlungen mit einem speziellen Reinigungsmittel. Zum Teil mussten auch scharfe Kanten an den grünlichen Sandsteinen geglättet und Risse verfüllt sowie Schriften wieder lesbar werden. „Wir haben sie mit schwarzer Spezialfarbe nachgemalt und nötigenfalls auch die Schrift im Stein nachgeschnitten“, erklärt Ulrich Magera.

Ihren Anfang nahm die ganze Aktion, als die Stadt vor über 30 Jahren im Langstwald zwölf dieser Natursteine mit eingemeißelten Zitaten von Johann Wolfgang von Goethe aufstellte. „Finanziert wurde das damals durch bürgerschaftliches Engagement, die Restaurierung fördert heute die Sparkassenstiftung“, ergänzt Lutz Henke, der bei der Stadt für die Strukturförderung zuständig ist.

18 Steine und eine Steele sollen in der Langst den „Goethew­eg“ und die Gedenkstätte revitalisieren. Dabei stellen der Heimatförderkreis Ahlen und die Stadt die Unterhaltung sicher. „Wir rechnen mit einer Fertigstellung im Dezember, das wäre dann etwa ein Jahr seit Projektbeginn“, resümiert Udo Wagener vom Heimatförderkreis.