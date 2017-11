Ein Bild von der abgeschlossenen Lippe-Renaturierung im Bereich Dolberg und Heessen machte sich der Naturschutzbeirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Warendorf unter Vorsitz von Georg Graf von Spee. In der Mitte der Lippe grenzen hier der Kreis Warendorf und die Stadt Ahlen an die Stadt Hamm. Durch die Lippeaue führten Jessica Dieckmann, Mitarbeiterin des Umweltamtes der Stadt Hamm, Ulf Rosenbaum, stellvertretender Leiter des Umweltamtes, und Heinz-Jürgen Müller, Leiter des Amtes für Planung und Naturschutz des Kreises Warendorf.

Die Lippeaue ist als FFH-Gebiet und Vogelschutzgebiet sowie als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Mit Unterstützung der Europäischen Union konnten das Life­-Projekt Lippeaue (Laufzeit 2005 bis 2010) und das „Life+ Projekt Lippeaue“ (Laufzeit 2010 bis 2015) durchgeführt und eine naturnahe Gestaltung der Lippe und ihrer Aue mit einer Vielzahl neuer Lebensräume geschaffen werden. Dabei handelte es sich um Gemeinschaftsprojekte der Stadt Hamm, die die Federführung hatte, des Lippeverbandes, der Kreise Soest und Warendorf und der Biologischen Station ABU Soest. 90 Prozent der Kosten übernahmen die EU und das Land NRW. Den Rest teilten sich die Stadt Hamm, der Lippeverband, die beiden Kreise sowie die ABU Soest.

Rund 11,5 Kilometer entfesselte Lippeufer, 170 000 Quadratmeter neue Wasserfläche, 250 000 Quadratmeter neu angelegter Auwald und viele andere Biotopstrukturen – das sei die positive Bilanz von zehn Jahren erfolgreicher Naturschutzarbeit in und an der Lippe zwischen Hamm und Dolberg, wie es beim Ortstermin hieß.

Auf die Wiesen, die jetzt naturnah genutzt werden, ist der Storch zurückgekehrt und brütet nun im Naturschutzgebiet. Auch die ersten Biber sind wieder in der Lippeaue heimisch.

Die Life-Projekte haben aber auch viele andere Tiere und Pflanzen gefördert. So stiegen die Vorkommen der brütenden Eisvögel und Uferschwalben in den neuen Steilwänden der entfesselten Lippe. Die neu geschaffenen Flachwasserzonen in der Lippe und die Flutmulden wurden sofort von Fischen besiedelt, darunter auch die bedrohten Arten Nase und Barbe. Beispielhaft sind auch die geschaffenen Einrichtungen für die naturnahe Erholung und das Naturerleben. Die Fähre „Lupia“, so nannten die Römer die Lippe, quert seit dem Frühjahr 2013 den Fluss bei Schloss Oberwerries. Sie verbindet von April bis Oktober die Fuß- und Radwege der Oberwerrieser Mersch südlich der Lippe mit dem Schloss auf der Nordseite. Die Mitglieder des Landschaftsbeirates zeigten sich beeindruckt davon, wie es in der Lippeaue gelungen ist, Gewässerrenaturierung, Naturschutz und Naturerholung in Einklang zu bringen.