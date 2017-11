Auf der Bühne fühlen sie sich am wohlsten, auch ihr neues Studioalbum „Shake The Tree“ spielten die drei Musiker von „The Brew“ im Stehen ein. Foto: Tony Mottram

Es gibt nicht viele Trios, die seit über zehn Jahren in unveränderter Besetzung einen Ruf als rigorose, international tourende und dabei exzellente Liveband verteidigen und darüber hinaus zu zwei Dritteln noch Mitte zwanzig sind. „The Brew“ gibt es nur einmal, und sie melden sich mit „Shake The Tree“ am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Bürgerzentrum Schuhfabrik zurück.

Man hört der aktuellen Platte an, dass sie im Stehen eingespielt wurde. Allzu weit entfernen sich „The Brew“ nämlich auch im Studio nicht von ihrer wahren Heimat, der Bühne. Warum auch? Das Trio ist eine dermaßen eng zusammengewachsene Einheit beeindruckender Instrumentalisten, dass Studiotricks nur verwässern würden was die drei Ausnahmemusiker auffahren.

Wie beim Vorgänger ist „Shake The Tree“ ein Album, das thematisch aus einem Guss kommt und weiterhin die nur scheinbar limitierte Besetzung ausleuchtet. Gab es bei „Control“ noch vereinzelte akustische Momente, sind die Gitarren satt an Fuzz und Wah, alles eindrucksvoll zelebriert auf dem Teppich den Kurtis Smiths muskulöses Schlagzeugspiel liefert. An einigen Ecken lauern in den kurz gehaltenen Songs epische und ausufernde Jams, die ihre Liveshows so unvorhersehbar machen, die stetig wachsende Fanbase kann sich freuen. Schließlich sind es eben jene „Brewligans“, deren Liebe zu ihrer Band dieses Album mit ermöglichte: Das auf dem Portal pledgemusic.com initiierte Crowdfunding-Experiment ging voll auf, das Album ist der Beweis, dass die leidenschaftliche Band zu ihrem Wort steht.

„The Brew“ sind junge alte Hasen mit dem Enthusiasmus von Newcomern. Für Fans von „Wolfmother“, „Led Zeppelin“, „The Black Keys“, „The Who“ oder „Kula Shaker“.

Karten sind im Vorverkauf in der Kneipe des Bürgerzentrums an der Königstraße in der Zeit von 11 bis 23 Uhr und rund um die Uhr auf www.schuhfabrik-ahlen.de erhältlich.

Auf diese Konzerte in der Schuhfabrik können sich die Musikfreunde auch schon freuen: 18. November „Rumble 2017“, 24. November „Big-Band-Night“, 2. Dezember „Voodoo Lounge“ („Rolling-Stones“-Tribute).