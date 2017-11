Von Sabine Tegeler

Seine Welt ist die zwischen Pfannen und Töpfen, zwischen Filet und Fisch. Benny Richter aus Ahlen ist Koch – und jetzt auch Küchenchef. Mit 28 Jahren wohl einer der jüngsten im Münsterland in einem großen Haus.

Die „Ahlener Zeitung“ hat Benny auf seiner Reise durch die verschiedenen Küchen begleitet – von 2008 an, als er als frischgebackener Geselle ins österreichische Kitzbühel ging und Sterneküche lernte, bis 2016, als er zurück in heimischen Gefilden den Posten des stellvertretenden Küchenchefs im Münsteraner „H 4“-Hotel übernahm. Vor einem Jahr hatte er sein Ziel gegenüber unserer Zeitung noch einmal bekräftigt: Die nächste Stelle soll die eines Küchenchefs sein.

„Also ich hätte damals nicht gedacht, dass es schon zehn Monate später so weit ist“, schmunzelt Benny bei einem Besuch in der Redaktion. Am 1. November ist er nämlich zum Küchenchef im „H 4“ ernannt worden. Eine Tatsache, die ihn ein bisschen und seine Familie ziemlich stolz macht. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass ein so junger Mann eine so große Verantwortung übertragen bekommt.

Der Aufgabenbereich des 28-Jährigen hat sich damit nicht unerheblich erweitert: Er muss die Büroarbeit erledigen, Inventur machen und Rechnungen bearbeiten. Er ist für die Bestellungen zuständig und die Dienstpläne. Und natürlich rund um die Uhr Ansprechpartner für das Küchenteam. „Der Kopf raucht schon mehr als vorher“, lacht Benny, schließlich habe er sich in den Zeiten als „normaler“ Koch keine Gedanken um den effektivsten Wareneinsatz machen müssen. „Aber diese administrativen Dinge sind jetzt für mich auch wichtig. Was da alles kalkuliert werden muss . . .“

Eine weitere Herausforderung: „Wir suchen einen Koch. Das ist unheimlich schwer.“ Als er selbst als Geselle ins Arbeitsleben startete, „da ist ein Koch gegangen und der nächste stand schon vor der Tür“. Damals seien ja auch die Kochshows wie Pilze aus dem Boden geschossen. „Mälzer war so cool mit seinen bunten Kochjacken.“ Aber mittlerweile gebe es einfach zu wenig junge Menschen, die zur harten Arbeit zwischen Schnibbelei und Saubermachen bereit seien. Und die unbeliebte lange Arbeitszeiten mit nicht gerade traumhaftem Gehalt in Kauf nähmen.

Benny Richter hat es in Kauf genommen. Für sein ehrgeiziges Ziel, eine Küche leiten zu dürfen. Jetzt, wo er das erreicht hat, schaut er schon wieder weiter: „Im Januar mache ich noch meinen Ausbilderschein. Zudem bietet mir mein Arbeitgeber auch regelmäßig Fortbildungen an.“ Denn in der privat geführten Hotelkette könne man ja auch „Executive Küchenchef“ werden, der dann die Aufsicht über mehrere Küchen hat.

Und was ist mit seinem Projekt „BeNis Burgerbude“, das er zusammen mit Nico Wunderlich hier in Ahlen aufgezogen hat? „Das machen wir natürlich auch weiter“, kündigt Benny an. Allerdings werde er in diesem Jahr nicht mehr auf größeren Veranstaltungen seine „Handmade Burger“ anbieten. Zurzeit stehe bei ihm im Vordergrund, sich in die neue Position gut einzufinden.