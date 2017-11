Eine ganze Reihe von haushaltsrelevanten Beschlüssen hat die CDU-Ratsfraktion gefasst. Die Ergebnisse ihrer Klausurtagung, die am 3. und 4. November abgehalten wurde, gab der Stadtverbandsvorsitzende und Fraktionschef Peter Lehmann am Sonntag in einer Pressemitteilung bekannt.

Von Christian Wolff

Als Gäste im Landhotel Beverland in Ostbevern begrüßten die Christdemokraten an beiden Tagen Bürgermeister Dr. Alexander Berger und Kämmerer Dirk Schlebes. Sie stellten die Eckdaten des Haushaltsplanentwurfs für 2018 vor. Inhaltlich standen die Diskussionen über den Erhalt der Spielplätze, die Ausweitung der Präsenzzeiten des städtischen Ordnungsdienstes, die Situation der Ortsteile, der Zustand der Sportstätten und die Osttangente im Vordergrund der Betrachtung. Nach einer intensiven Abwägung wurden die haushaltsrelevanten Beschlüsse gefasst.

Zunächst stimmten die Anwesenden für eine Ausweitung der Präsenzzeiten des städtischen Ordnungsdienstes in der Woche bis 21 Uhr und samstags zusätzlich von 10 bis 14 Uhr durch die Schaffung von 1,75 zusätzlichen Stellen mit Personalkosten in Höhe von 83 000 Euro.

Eine einmalige Einstellung von 380 000 Euro in den Haushalt soll für die Beseitigung des Rückstaus der abgeräumten bzw. in absehbarer Zeit abgängigen Spielgeräte verwendet werden. Vor allem in Vorhelm hatten Rückbaumaßnahmen auf dem Abenteuerspielplatz für massive Proteste der Anwohner gesorgt. Die deutliche Erhöhung der jährlichen Investitionen von 50 000 Euro für die Neuanschaffung von Spielgeräten – dazu soll die Verwaltung Vorschläge machen – sei „der CDU ein echtes Herzensanliegen“, so Peter Lehmann gegenüber der „Ahlener Zeitung“.

Auch die Unterstützung der politischen Ortsgremien will die CDU forcieren. Eine dauerhafte und jährliche Einstellung von jeweils 15 000 Euro für die Ausschüsse in Dolberg und Vorhelm zur Realisierung von Projekten, die zusammen mit Eigeninitiative und dem jährlichen Betrag umgesetzt werden können, wünschten sich die Fraktionsmitglieder. „Voraussetzung ist tatsächlich die Eigeninitiative aus den Ortsteilen“, fügte Peter Lehmann hinzu. Einen Sperrvermerk soll es – aufgrund der Erfahrungen bei den Mitteln für dieses Jahr – nicht mehr geben.

„Wir haben uns auch mit dem Thema Heimatpflege beschäftigt“, erklärte der Fraktionschef. Dass der Heimatverein Vorhelm seit Jahren „allein auf weiter Flur“ um die Sanierung der Wibbelt-Kapelle kämpfe, könne kein Dauerzustand sein. Ein Zuschuss von 10 000 Euro soll dem Verein zweckgebunden zur Unterhaltung der stark frequentierten Anlage dienen. Unterstützung erfuhr auch der Antrag des Sportvereins TuS Westfalia Vorhelm auf Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz.

Zu folgenden Themen wird die CDU-Fraktion zudem Prüfaufträge an die Verwaltung stellen, so Peter Lehmann: Vorziehen der Sanierung der Sporthalle der Barbaraschule in den Haushalt für 2019, Überquerungshilfe Landesstraße 547 (Warendorfer Straße / Otto-Schott-Straße / Im Nordenkamp), Herrichtung des Trampelpfades gegenüber der Einmündung Vorhelmer Weg / Im Altefeld, Sachstandsbericht zum Zustand der Wirtschaftswege sowie die Wiederaufnahme des Planungsprozess für Osttangente.