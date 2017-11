Von Martin Feldhaus

Jeder kennt sie: Striche auf dem Bierdeckel nach einem Kneipenbesuch. Aber so ein Bierdeckel ist nicht nur für die Abrechnung gut, sondern kann auch politisch werden. Zumindest derjenige, den die Ahlener Rassegeflügelzüchter gerne für das „kühle Blonde“ benutzen.

„Wir züchten Kleintiere, weil diese weniger Mist machen als die Großen dieser Welt“, sagte Claudia Knecht, Vorsitzende des Rassegeflügelzuchtvereins Ahlen (RGZV). Sie eröffnete am Samstag auf vielfachen Wunsch der Mitglieder die jährliche Rassegeflügelschau ihres Vereins. Und bei dieser konnten die zahlreichen Besucher erneut eindrucksvoll sehen, dass die Leidenschaft der Züchter tatsächlich nicht der großen Politik, sondern dem Rassegeflügel gilt.

Egal ob Zwerghühner, Enten, imposante Gänse oder auch Ziergeflügel: Die Vielfalt der ausgestellten Rassen wusste zu beeindrucken und sorgte für ein farbenfrohes Bild im Ausstellungszelt auf dem Gelände am Avermannskamp. Mit viel züchterischer Ausdauer, Liebe zum Tier und auch Spaß hatten elf Seniorenzüchter und vier Jungzüchter die Tiere vom Frühjahr bis zum Herbst aufgezogen und beeindruckten dabei nicht nur die Laien, sondern auch die verpflichteten Preisrichter. Wilhelm Brinkwirth, Christian Grundmeier und Ottfried Ferber begutachteten das Rassegeflügel vor der Ausstellungseröffnung und vergaben dabei einige Top-Noten an die Züchter. Die meisten Züchtungen konnten dabei die vier Vereinsmeister präsentieren: Markus Knecht (Große Hühner), Daniel Kiskemper (Zwerghühner), Claudia Knecht (Wassergeflügel) und Lukas Kiskemper (Jugendgruppe) erhielten Leistungspreise für ihre Tiere. Dass diese Ergebnisse keineswegs selbstverständlich sind, betonte Claudia Knecht ebenfalls. „Die Zucht wird immer schwieriger“, ließ sie angesichts einer fünfmonatigen Stallpflicht im letzten Jahr wissen. In dieser Phase sei es besonders schwierig gewesen, die Tiere so gut wie möglich zu pflegen. Aber auch das gelang den Züchtern mit der nötigen Portion Leidenschaft. Eine Leistung, die Karl-Heinz Meiwes als stellvertretender Bürgermeister und Schirmherr der Rassegeflügelschau ebenfalls hervorhob. „Die Pflege und der Umgang mit Tieren ist nicht mehr so normal wie in anderen Zeiten“, betonte er. „Einige wissen auch gar nicht mehr, dass Hühner Federn haben“, merkte er zudem mit einem Augenzwinkern an. Genau das zu ändern, und die Vielfalt alter Rassen zu erhalten, haben sich die Mitglieder des RGZV Ahlen auf die Fahne geschrieben.