Bereit für mehr Verantwortung: Maximilian Henze (l.) und Henrik Bruland sind die jüngsten Bewerber bei der Pfarreiratswahl in Ahlen. Sie sind fest entschlossen, den Kontakt zwischen den Jugendlichen und der Kirche zu verbessern. Foto: Johanna Fleuter

In den katholischen Gemeinden werden in Kürze die Pfarreiräte gewählt. Die „Ahlener Zeitung“ hat sich mit den beiden jüngsten Kandidaten aus der Wersestadt, Maximilian Henze und Henrik Bruland (beide 17), unterhalten.

Von Johanna Fleuter

Wirft man am Sonntagmorgen einen Blick in die Gottesdienste, kann man sich in den meisten Fällen direkt eine Frage stellen: Wo ist die Jugend? Warum schrumpft die Zahl der jungen Kircheninteressierten? Wie kann man die Situation verändern? Maximilian Henze und Henrik Bruland sind ganz nach dem Motto der Pfarreiratswahl „Jetzt staubt’s – Kirche vor Ort ist im Umbruch“ entschlossen, sich diesen Fragen zu stellen und sich im Pfarreirat für den Kontakt zwischen Kirche und Jugend einzusetzen.

Die beiden 17-Jährigen Henrik und Maximilian sind schon seit vielen Jahren als Messdiener und als Messdienerleiter aktiv. Wenn also jemand über die Situation der Jugend in der Kirche Bescheid weiß, dann sie. „Die Kirche ist für jeden gedacht“, argumentiert Henrik. „Es geht auch nicht nur um den Gottesdienst an sich, sondern viel mehr um die Gemeinschaft.“ Die beiden Messdienerleiter schätzen es sehr, in der Kirche Gemeinschaften und Freundschaften zu pflegen. Dennoch müssen sie immer wieder feststellen, dass die Anzahl der aktiven Jugendlichen, zum Beispiel bei der Messdienerarbeit, kontinuierlich sinkt.

Ein Problem sehen die beiden 17-jährigen Ahlener im Zeitmanagement der Jugendlichen. Oft sind die jungen Leute bis spätnachmittags in der Schule. Danach gehen sie zum Fußball, zum Ballett oder zum Reiten, auch wenn dafür weniger Zeit bleibt als noch in früheren Zeiten, in denen Nachmittagskurse und Ganztagsschulen Fremdworte waren. Um abends dann noch zur Messdiener-Gruppenstunde zu gehen, fehlen den jungen Menschen dann oft Zeit und Motivation. „Sie wollen sich dann lieber entspannen“ vermutet Maximilian. Auch er werde oft mit Argumenten wie „Pass auf deine Zeit auf“ konfrontiert.

Die Tatsache, dass die Kirche und die Gemeinschaft als eine Art „Ruhepol“ genutzt werden kann, wird von den Kindern und Jugendlichen oft nicht bemerkt. „So eine Stunde, in der man mal richtig abschalten darf, kann schon viel bewirken“ betont Henrik. „Wir philosophieren in der Messdienerleiterrunde schon ewig, wie wir die Jugend wieder begeistern können.“

Maximilian ist auch im Jugendliturgiekreis aktiv, in dem „etwas andere Gottesdienste“ geplant werden – in der Hoffnung, dass die Jugendlichen auf diese Art einen neuen Zugang zur Kirche finden. Solche Gottesdienste werden meist bewusst nicht in der Kirche abgehalten, um den jungen Leuten zu zeigen, dass die Kirche und der Glaube überall sein können.

Die beiden 17-Jährigen sind fest davon überzeugt, dass die Altersunterschiede im Pfarreirat keinerlei Pro­bleme darstellen werden. Ihrer Meinung nach ist es durchaus von Vorteil, unterschiedliche Altersgruppen und unterschiedliche Meinungen zur Zukunftsgestaltung der Kirche vorzufinden. Denn eines steht in ihren Augen fest: „Die Jugend trägt die Zukunft und muss die Kirche voranbringen.“

Zum Thema In den katholischen Pfarrgemeinden wird am kommenden Wochenende 11. / 12. November der neue Pfarreirat gewählt. Wahlberechtigt sind alle Gemeindemitglieder, die am Wahltag mindestens 14 Jahre alt sind.