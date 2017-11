Der Künstler Manfred Brückner (r.) ließ sich bei der Arbeit an seinem Projekt „100 Metern Kunst“ über die Schulter schauen. Der Erlös ist komplett für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen bestimmt.Drei typische Beispiele aus dem Zyklus „100 Meter Kunst“, der am Wochenende auf positive Resonanzen stieß. Foto: Christian Feischen

Von Christian Feischen

„Ich finde es grandios, dass der Erlös komplett dem guten Zweck zugute kommt“, lobte eine Besucherin voller Begeisterung, die am Wochenende ins Atelier zu Manfred Brückner gekommen war. Der hatte seine Kunsträume an der Schachtstraße am späten Freitag- und Samstagnachmittag für die Aktion „100 Meter Kunst“ geöffnet. Während der Ahlener an seinen querformatigen abstrakten Bildwerken arbeitete - hundert sollen es am Ende mindestens werden - schauten ihm die Besucher interessiert über die Schulter. Dabei erklärte Manfred Brückner sein Vorgehen vom Auftragen einer besonderen Mischung aus Lack und Außenfarbe auf Fotokarton bis zur abschließenden Ausarbeitung von Hell-Dunkel-Effekten mit Schmiergelpapier.

Genauso wie seiner künstlerischen Arbeit galt das Interesse auch dem sozialen Engagement des Ahlener Künstlers. Der möchte mit der „Stärkefabrik“ in Wien Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen durch Kunst das vermitteln, was ihnen angesichts kleinerer oder größerer Beeinträchtigungen oft fehlt: Selbstwertgefühl. Mittels der Zusammenarbeit mit Künstlern aus verschiedenen Bereichen hätten sie die Möglichkeit, ihre Talente zu entdecken und auf diese Weise persönliche „Stärke“ zu entwickeln, so die Grundidee des Projekts.

Seit 2015 hat Manfred Brückner mehrere Klassen der Hans-Radl-Schule in der österreichischen Hauptstadt künstlerisch betreut. Nun hätten sich Räumlichkeiten außerhalb des Zentrums für Inklusiv- und Sonderpädagogik gefunden, in denen noch mehr Schüler über den schulischen Rahmen hinaus gefördert werden könnten, erklärkte Brückner. Wenn er im Dezember nach Wien fliegt, wo das „Stärkefabrik“-Atelier entsteht, kann er nun finanzielle Unterstützung mitbringen. Schließlich müssen die Räumlichkeiten hergerichtet und auch Material zum künstlerischen Arbeiten bereitgestellt werden.

Von den „100 Metern Kunst“ sind jetzt bereits 25 Arbeiten verkauft, für 100 Euro pro Stück. Wobei eine Besucherin aus Unna am Freitag den Künstler in sichtlich freudiges Erstaunen versetzte, als sie gleich zehn Arbeiten der „100-Meter-Kunst“-Reihe erwarb. „Unglaublich, was hier am Wochenende geschah. Ein großartiger Erfolg“, resümierte Manfred Brückner am Samstagabend in Anbetracht der rund 40 Besucher in seinem Atelier und des Erlöses von 2500 Euro - und arbeitet weiter am abstrakten Bilder-Zyklus, dem jetzt noch 32 fehlen, bis die angepeilten 100 fertiggestellt sind.

