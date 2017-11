Von Peter Schniederjürgen

„Es macht so viel Spaß zu sehen, wie hier Väter und Kinder zusammen forschen und experimentieren“, freut sich Anna Weber über die Stimmung im Phänomexx-Lernlabor. Das hat am Samstagvormittag nämlich für eine besonderen Aktion geöffnet. Der Kindergarten Beumers Wiese ist mit den Schulkindern in das Labor auf dem Zechengelände gekommen. Und mit den Vätern. Auf dem Programm steht Vater-Kind-Forschen. Bei Themen wie Stromerzeugung, Klimaschutz und Bionik forschten Groß und Klein nach Herzenslust. „Gerade habe ich gehört, wie ein Vater fragte: Was glaubst du, wie das geht? So sollte es sein“, strahlt Anna Weber, die didaktische Leiterin des Lernlabors.

„Es ist einfach toll zu sehen, wie die Väter mit ihren Kindern hier eine spannende Zeit haben“, findet Manuela Kosczielny. Sie ist nicht nur stellvertretende Leiterin im Kindergarten Beumers Wiese, sondern auch Naturwissenschaftlich-Technische-Früherzieherin.

Die Mädchen und Jungen haben in ihrem Kindergarten auch schon ein eigenes Labor. Denn die Kita ist ein „Haus der kleinen Forscher“. Die dort erlangten Kenntnisse werden im Phänomexx spielerisch erweitert und vertieft. „Dazu hat das Kindergartenteam das im Phänomexx als Arbeitsgrundlage verwendete Forscherheft umgeschrieben“, lobt Anna Weber die großartige Vorbereitung. Denn die Basisversion sei für Kinder ausgelegt, die in die weiterführenden Schule wechseln.

„Die Eisenbahn finde ich am besten“, erklärt derweil die vierjährige Sophie. Mit Papa Dietmar Gruber erkundet sie die Welt der angewandten Physik und der Naturwissenschaften. „Wir sind das erste Mal hier und mir gefällt es sehr gut“, sagt Dietmar Gruber. Die Experimente sind logisch und verständlich aufgebaut und mit dem Forscherheft gibt es einen strukturierten Vormittag – übrigens der einzige Kritikpunkt: Zwei Stunden sind Vätern und Kindern einfach etwas knapp. „Muss wohl so sein, zwinkert Anna Weber, „denn hier scheint keiner Pause machen zu wollen.“