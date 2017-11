Ein Konzert an zwei Orgeln boten die beiden Organisten Miriam Kaduk und Andreas Blechmann in der St.-Bartholomäus-Kirche am Samstagmorgen in der Reihe „Marktmusik“. „Gott zum Anfassen“ überschrieben sie ihr Konzert, bei dem Ilse Blomberg Texte mit dem Leitgedanken „Begegnungen mit Gott“ vorlas.

Von Ralf Steinhorst

„Jedes Konzert in der Marktmusik bekommt ein Thema zugeordnet“, erklärte Kantor Andreas Blechmann in seiner Einleitung. Das aber sei bei diesem Mal nicht so ganz einfach gewesen, gestand er. Denn Themen würden sich oft allein aus der ausgewählten Musik ergeben. Welches Thema aber wählt man bei Hymnen in Verbindung mit Gott?

Gott sollte erfahrbar sein, zum Anfassen. Denn das ist ein Wunsch der Menschheit. So erlebt die Spiritualität zurzeit einen Aufschwung. „Hymnen sind plastische Musik zum Anfassen“, schlug Andreas Blechmann dann eine Brücke zwischen beiden Welten.

Die Drensteinfurterin Mariam Kaduk an der Chororgel und Andreas Blechmann an der Hauptorgel spielten dann gleichzeitig drei Hymnen, wobei sie sich innerhalb der Werke beim Spielen des Themas und der Begleitung abwechselten. Die Hymne „L’Entente Cordiale“ ist die Musik zum gleichnamigen Kolonialvertrag zur Aufteilung der Kolonialgebiete Afrikas zwischen England und Frankreich im Jahr 1904. Deshalb finden sich dort auch Spuren der französischen „Marseillaise“ und dem britischen „Pomp and Circumstances“ wieder. Julien Bret, geboren 1974, schrieb das Werk für vier Hände an der Orgel um, Miriam Kaduk und Andreas Blechmann teilten es dann auf zwei Orgeln auf.

Die Krönungshymne „Pomp and Circumstances“ aus der Orgeltranskription von Edward Elgar bildete den zweiten Teil des Konzerts, prägnant war hier das berühmte „God Save The King/Queen“.

In der Tradition französischer Musik stand das dritte Werk „Petite Suite“ in der Version des Kanadiers Denis Bédard. Auch hier legten die Organisten die vierhändige Hymne auf zwei Orgeln um, wobei die kleinere Chororgel den ersten Part und die Hauptorgel den zweiten Part mit der Begleitung mit ausgeprägten Bassbereich spielten.

Ilse Blomberg übernahm die Lesung mit den Texten „Begegnung mit Gott“ aus dem ersten Buch der Könige 19 und „Gott, du bist anders als wir denken“ von Johannes Hansen zum Psalm 14.