Schonungslos schildert Hermann Wenning in seinem zweiten Buch seinen Weg in die Alkoholsucht. Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

„Mein zweites Buch ist eigentlich das erste“, sagte am Freitag Autor Hermann Wenning anlässlich seiner Lesung auf dem Hof Schuhmacher zwischen Ahlen und Vorhelm. Vor einem überschaubaren Zuhörerkreis las er aus dem Buch „Versoffene Jugend“. Darin beschreibt Wenning seinen Weg in die Alkoholsucht.

Wie schon das Erstlingswerk „Lauf zurück ins Leben“ ist es seine persönliche Geschichte. Schonungslos spricht er darin über den Weg in die Sucht. „Zunächst waren da die Feiern, Schützenfeste und anderes, was eben zur Jugend auf dem Lande gehört“, berichtete der Ex-Alkoholiker. Bereits mit 13 hatte er seine erste Alkoholvergiftung. Doch das reichte als Warnung nicht. „Es kam das Frustsaufen dazu, und so ging es immer tiefer in die Sucht“, beschrieb er den unaufhaltsamen Sog nach un­ten. Wenning ersparte seinen Zuhörern nichts.

Es verschlug ihn nach Hamburg. In der Hansestadt lebte er ganz am Rande und bald außerhalb der Gesellschaft. „Es kam die Drogensucht dazu und damit die Beschaffungskriminalität“, schilderte der Schriftsteller sehr fesselnd. „Es ist ein stetiger Nebel mit wenig Ekstase und jeder Menge Elend“, fasste er diese dunkle Zeit zusammen. Es kam zu Festnahmen, Verurteilungen und allem, was damit einhergeht.

Doch hat seine Geschichte hat ein Happy-End. Das allerdings ist im ersten Buch beschrieben. „Dass ich überhaupt meine Geschichte erzählen kann, ist meiner Passion geschuldet, dem Laufsport“, war für den 53-Jährigen absolut klar. Aber auch das Schreiben, vielleicht ein Teil seiner persönlichen Therapie, hat ihn gepackt. „Zurzeit ist das dritte Buch in Arbeit“, kündigte er am Rande der Lesung an. Arbeitstitel „Em­pfehlungen eines Einbrechers“.