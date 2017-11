Von Christian Wolff

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmorgen gegen 11.15 Uhr ereignete, herrschten auf der Beckumer Straße zeitweise turbulente Verkehrssituationen. Nach der Kollision zweier Pkw in Höhe der Einmündung Krupp­straße, bei der eine Frau verletzt wurde, gingen einige Lkw-Fahrer das Wagnis ein, unmittelbar vor der Unfallstelle zu wenden.

Zum Hergang des Zusammenpralls ermittelte die Polizei Folgendes: Ein 70-jähriger Ahlener befuhr mit einem VW „Caddy“ die Bundesstraße 58 in Fahrtrichtung Beckum. In Höhe des Ortsausgangs beabsichtigte er, nach links in die Kruppstraße einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Daihatsu „Curore“ einer 30-jährigen Ahlenerin. Diese befuhr die Beckumer Straße aus Richtung Beckum kommend in Fahrtrichtung Innenstadt.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 30-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzte sowie einen Säugling, der sich mit ihr im Auto befand, in ein Krankenhaus. Der Säugling blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 5000 Euro. Ausgerückt waren Kräfte der Feuerwehr-Hauptwache mit zwei Rettungswagen, einem Notarzteinsatzwagen und einem Löschfahrzeug. Unter anderem mussten Betriebsstoffe abgestreut werden.