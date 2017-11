Durch die Tür passten der Mischer und die Vorrat-Tanks nicht. Deswegen schwebten die Anlagen per Kran durch die Decke des neuen Produktionsgebäudes an der Porschestraße. Foto: LR Health &Beauty

Die neue Produktionsstätte von LR an der Porschestraße nimmt weiter Gestalt an. Mischtank und Vorrats-Tanks wurden per Kran durchs Dach ins Gebäude gehievt.

Sie sind das Herzstück der neuen Aloe-Vera-Produktionsstätte von LR Health & Beauty: der große Mischer und die Vorrat-Tanks für die Produktion der LR Aloe Vera Drinking-Gele, die Ende des Jahres starten wird.

Die Behälter sind allerdings so riesig, dass sie durch keine Tür passen. Deshalb wurden sie jetzt per Kran über das Dach in die Produktionsstätte eingelassen. Ein im wahrsten Sinne des Wortes schwergewichtiges Ereignis auf der Baustelle an der Porschestraße.

Dort reihte sich zwischenzeitlich ein Schwerlasttransporter an den anderen. Insgesamt zwölf Lkw waren für die Anlieferung des gesamten Materials notwendig. Ein spezieller Kran, der extra installiert wurde, hob die jeweils bis zu 13 Tonnen schweren Einzelteile bis zu 25 Meter in die Höhe und ließ sie dann durchs Dach in die Produktionshalle einschweben.

Beim Bau wurde dazu eine Öffnung in der Decke gelassen. Da war Millimeterarbeit gefragt. „Alle Beteiligten waren aufgeregt vor diesem wichtigen Moment. Es hat aber alles funktioniert, so dass wir weiterhin voll und ganz im Zeitplan sind“, freut sich LR-Bauleiter Björn Zeuge.

Die High-Tech-Behälter sind Maßanfertigungen. Sie haben jeweils eine Höhe von 6,50 Metern und insgesamt ein Fassungsvermögen von 40 000 Litern. In den kommenden Wochen werden die Behälter justiert und die Innenausstattung der Produktion weiter vorangetrieben.

Insgesamt 4,5 Millionen Euro investiert LR Health & Beauty in den modernen Maschinenpark. Auf einer Fläche von rund 4000 Quadratmetern dreht sich ab Ende des Jahres alles um die Herstellung und den Versand der LR Aloe Vera Drinking-Gele.

„Wir sind mit dem Großprojekt auf der Zielgeraden und werden zum Ende des Jahres über die modernste Produktionsstätte für Aloe-Vera-Erzeugnisse in Europa verfügen. Das macht mich schon jetzt unglaublich stolz“, so CEO Dr. Thomas Stoffmehl.