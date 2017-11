Von Dierk Hartleb

Nach der SPD und der CDU, die sich am Montagabend mit dem Thema beschäftigte, spricht sich auch die FDP gegen die Erhöhung der Hundesteuer aus. Weiterhin kritisch sehen die Liberalen den Ansatz von 2,6 Millionen für die europaweite Ausschreibung der Rathaussanierung.

„Gegen eine maßvolle Erhöhung der Hundesteuer hätten wir nichts einzuwenden“, erklärt der FDP-Fraktionschef Eric Fellmann. Aber vier Jahre lang nicht am Steuersatz zu rütteln und dann 15 Prozent aufzuschlagen, sei gegenüber dem Bürger nicht zu rechtfertigen.

Nicht weniger schwer im Magen liegen den FDP-Kommunalpolitikern die Kosten für die europaweite Ausschreibung der Rathaussanierung. „Wenn die 2,6 Millionen Euro erst einmal im Haushalt stehen, wird auch ausgeschrieben“, ist Fellmann überzeugt. Deshalb werde er alles daran setzen, damit der Ansatz erst gar nicht im Etat 2018 auftaucht. Bündnisgrüne und FWG weiß Fellmann dabei auf seiner Seite, bei SPD und CDU vermisst Fellmann dagegen klare Aussagen.

Im Übrigen könne er sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in der gemeinsamen Sitzung von Finanz- und Betriebsausschuss am kommenden Montag und in der Ratssitzung am 16. November der Haushalt schon mehr oder weniger festgezurrt werden soll. Für die nächste Fraktionssitzung der FDP am kommenden Mittwoch hat Stadtbaurat Andreas Mentz bereits zugesagt, über die rechtlichen Folgen im Fall einer europaweiten Ausschreibung zu referieren. „Wir sind dann nämlich regresspflichtig“, weiß Fellmann.

Auch zum zu verabschiedenden Wirtschaftsplan der Umweltbetriebe hat die FDP Fragen. Übel aufgestoßen sind ihr die zwei Millionen Euro für die Neugestaltung des Marktplatzes. In diesem Zusammenhang verweist Mentz auf die archäologischen Untersuchungen, die mit einem Betrag von 250 000 Euro abgesichert sind und für die die Stadt aufkommen muss. Die seien in dem Landeszuschuss von 1,4 Millionen Euro allerdings schon berücksichtigt.