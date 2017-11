Zu seiner ersten Sprechstunde lädt das Integrationsteam der Stadt Ahlen am Donnerstag, 9. November, alle interessierten Einwohner ein. Nicht wichtig ist dabei, ob die Besucher einen Migrationshintergrund haben oder nicht. Denn offen ist die Sprechstunde für alle, die zum Beispiel Fragen rund um die Themen Flucht, Integration und Asyl haben. Aber auch die Wege zu einem gelingenden Zusammenleben in Ahlen können in ungezwungener und offener Atmosphäre erörtert werden. „Eingeladen sind alle, die gerne ins Gespräch mit Flüchtlingen kommen wollen oder Lust haben, sich sozial zu engagieren“, sagt Helen Pflüger vom Integrationsteam. Die Sprechstunde soll nach ihrer Premiere zu einer festen Institution werden und immer donnerstags von 15 bis 17 Uhr im Rathaus der Stadt Ahlen (Raum 543, fünfte Etage) stattfinden. Das Team ist während der Sprechstunde und zu den sonstigen Dienstzeiten der Verwaltung erreichbar unter der Nummer 5 97 44 oder per E-Mail unter pfluegerh@stadt.ahlen.de.