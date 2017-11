Geordneter und übersichtlicher soll der Parkverkehr auf der Richard-Wagner-Straße und Robert-Koch-Straße werden. „Immer wieder kommt es aufgrund des hohen Parkdrucks zu brenzligen Situationen“, hat der Verkehrssachbearbeiter der Stadt Ahlen, Heino Hilbert, festgestellt. Beobachtungen der Anwohnerinnen und Anwohner bestätigen Hilberts Eindruck. Geparkt werde, wo am Straßenrand noch ein kleines Stückchen Platz frei ist. Begegnungsverkehr habe es unter diesen Umständen schwer, sicher die Richard-Wagner-Straße zu passieren, weil es auf der lang gezogenen Strecke an ausreichend Ausweichmöglichkeiten fehlt. Abhilfe schafft in Kürze eine Haltezone, innerhalb derer nur in markierten Flächen geparkt werden darf.

In den nächsten Tagen werden die Umweltbetriebe beginnen, zusätzliche Parkflächenmarkierungen auf die Straße zu bringen. Betroffen davon ist auch die Robert-Koch-Straße im Kreuzungsbereich beider Straßen. Anders als bislang haben die Markierungen aber nicht mehr nur eine empfehlende Funktion: „Das dauerhafte Parken ist künftig nur noch in den gekennzeichneten Flächen erlaubt“, erläutert Hilbert die wesentliche Änderung. Eine entsprechende Beschilderung werde auf das Zonenhaltgebot aufmerksam machen, zunächst und übergangsweise im „Probebetrieb“.

Heino Hilbert erklärt, warum anfangs nur silberfarbene Markierungen aufgebracht werden: „Wir wollen Erfahrungen sammeln, ob die Parkflächen richtig platziert sind, oder ob sie vielleicht stellenweise das Befahren von Grundstücken erschweren.“ Nach Abschluss der Einführungs- und Gewöhnungsphase werde aus Silber dann das gewohnte „Straßenweiß“. Hinweise und Anregungen nimmt Hilbert entgegen unter Telefon 5 94 51 oder per E-Mail an hilberth@stadt.ahlen.de.