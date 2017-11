Nicht wundern, wenn‘s an der Tür klingelt: Mitarbeiterinnen des Projekts „Altengerechten Quartiersentwicklung Ahlen-Nord“ sind in der Elsken-Siedlung unterwegs, um ältere Bewohner nach ihrem Leben im Stadtteil zu befragen.

„Was brauchen Sie, um gut im Stadtteil leben zu können?“ Die Antworten auf diese Frage interessieren Studentinnen der Katholischen Hochschule Münster. Im Rahmen des Projekts „Altengerechten Quartiersentwicklung Ahlen-Nord“ wollen sie am Donnerstag und morgigen Freitag, 9. und 10. November, sowie am Donnerstag und Freitag kommender Woche, 16. und 17. November, mit Bewohnern der „Elsken-Siedlung“ ins Gespräch kommen. Jeweils von 9 bis 12 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr werden Alicia Spiegel und Janina Ortkras von Projektkoordinatorin Helena Hahn beim Gang von Tür zu Tür unterstützt.

„Die persönlichen Gespräche werden wir im direkten Umfeld der Menschen führen“, erklärt Helena Hahn. Ziel sei es, den Bürgerinnen und Bürgern eine aktivere Beteiligung an der altengerechten Entwicklung des Stadtteils zu ermöglichen. Außerdem werde im direkten Gespräch auf bestehende Angebote im Stadtteil hingewiesen. Die Ergebnisse der Befragung werden ausgewertet und später öffentlich präsentiert. Die Einladung zur Teilnahme an der Befragung richtet sich an alle Interessierten ab 55 Jahre. Weitere Auskünfte erteilt Helena Hahn unter Telefon 94 09 97 15 oder per E-Mail an ahlen-nord@alter-und-soziales.de.