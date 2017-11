Jetzt ist die neue Schulleiterin Katrin Ratschow auch ganz offiziell angekommen: Am Donnerstagvormittag wurde sie in der Don-Bosco-Schule vom Kollegium, den Eltern und Verwaltungsvertretern und natürlich den Kindern begrüßt.

" „Sie treffen hier auf ein offenes und engagiertes Kollegium und eine engagierte Elternschaft.“ Dirk Haupt "

Die neue Schulleiterin Katrin Ratschow gab zu, zur Feier ihres Amtsantritts ein bisschen aufgeregt zu sein. Auf den Tag genau vor einem Jahr hatte sie an ihrer alten Schule, der Sonnenschule in Beckum, ihren Revisionstag – jener Tag, an dem ihre dienstliche Beurteilung durchgeführt wurde. Angekommen an der Don-Bosco-Schule, fühlte sie sich sofort wohl: „Ich war ergriffen, es war eine warme Stimmung.“ Auch die angekündigte Weltoffenheit der Ahlener sei spürbar. Ein Lob sprach sie auf die Verbundenheit zwischen Eltern und Kollegium aus. „Ich habe großes Glück – dieses Gefühl gibt uns Kraft“, beteuerte sie, die die Schule im Geiste des Namenspatrons Don Bosco leiten will. Die Schwerpunkte sollen dabei auf der Lernumgebung und den Lernprozessen liegen.