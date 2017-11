Von Dierk Hartleb

Doch bevor der in Paderborn lebende Fotograf und Buchautor mit dem kürzesten Anreiseweg aller Referenten am Dienstagabend in der Stadthalle loslegen konnte, musste erst die Besucherschlange an der Abendkasse abgear­beitet werden. Am Ende waren es 360 Globetrotter, die „AZ“-Redaktionsleiter Peter Harke auf der zweiten Etappe der 19. Bilderreise um die Welt begrüßen konnte.

Deren Erwartungen wurden nicht enttäuscht, denn der Weltenbummler blätterte über 100 Minuten in seinem Fototagebuch, das zwischenzeitlich immer wieder durch kurze Filmeinspielungen mit Bildern aus der Vogelper­spektive angereichert wurde. Wer bislang keine Veranlassung sah, Istrien in sein Ur­laubsprogramm aufzunehmen, wird seine Meinung spätestens angesichts der faszinierenden Luftaufnahmen der dortigen Küsten- und Inselwelt geändert haben.

Noch mehr als von seiner beeindruckenden Fotografie lebte der Vortrag von den Begegnungen mit den Menschen. Das begann in Istanbul, das Gebhard mit nur wenigen Impressionen vorstellte, wo er aber in der Altstadt eine junge türkische Schauspielerin getroffen hatte, die sich voll mit ihrem Kiez identifizierte. Auch in der größten Stadt auf dem europäischen Kontinent war der rot-weiß lackierte Bulli, den Gebhard später auf den Namen „Erwin“ taufte, der beste Gesprächsanbahner. Obwohl der legendäre „T 1“ (VW-Transporter), den Gebhard in Regensburg erwarb, nicht zu den 1,8 Millionen gehört, die zwischen 1950 und 1967 in Wolfsburg vom Band liefen, sondern Baujahr 1974 und Made in Brasilien war, erregte der pittoreske Kleinbus überall Aufsehen; selbst ein mondän gekleidetes iranisches Ehepaar und ihr Sohn im pubertierenden Alter konnten am Bosporus ihre Neugier nicht verhehlen.

Dieser Ablauf mit dem Bulli als Türöffner und Eisbrecher zog sich als roter Faden durch den gesamten Vortrag. Auf diese Weise machten die Zuschauer Bekanntschaft mit interessanten, zuweilen auch urigen Zeitgenossen. Dazu zählte der Mönch auf dem Klosterberg Athos ebenso wie die 16-jährige Josefina, die die Bulli-Fahrer im tiefsten Albanien auf Deutsch begrüßte, was sich das Mädchen selbst beigebracht hatte, indem es exzessiv deutsche Fernsehsender wie Kabel 1, Vox und andere konsumierte. Überhaupt haben die Erfahrungen, die Peter Gebhard in Albanien machte, sein Bild über dieses Land nachhaltig geprägt und verändert. Das Schicksal der Familie mit vier heranwachsenden Töchtern, von denen zwei sich im darauf folgenden Jahr mit Hilfe von Schleppern auf den unsi cheren Weg zu ihrer in den USA lebenden älteren Schwes­ter machten, war für ihn ein Negativ-Beispiel dafür, dass es die Europäer nicht schaffen, ihren Mitbürgern in den Nicht-EU-Ländern eine Perspektive auf ei­ne bessere Zukunft zu eröffnen.

Über Montenegro ging die Reise weiter nach Bosnien und Herzegowina mit den Städten Sarajewo und Mostar mit der berühmten Brücke über die Nerelva. Überall ist Gebhard auf interessante Menschen gestoßen. Im italienischen Triest, das sich durch eine Mischung aus Wiener Gemütlichkeit und mediterraner Fröhlichkeit auszeichnet, war es Carla, die abends in ihrer Bar Cocktails mixte und sich ansonsten um ihren kürzlich eröffneten Jazzclub kümmerte.

Immer suchte Gebhard die kleinen, abseitigen Wege und unbekannteren Orte, die noch unverwechselbar sind, so wie in Südtirol, wo mehrere Tage Schlemmen und Genuss angesagt war. Oder in der Lausitz bei den Sorben, wo das Johannisfest noch nach althergebrachtem Brauch gefeiert wird. Prag und Berlin waren angesichts dieser opulenten Bilder nur eine Randnotiz, wobei das Gespräch mit dem jüdischen Zeitzeugen im Hotel Savoy, der in Berlin Krieg und Naziherrschaft überlebte, an Eindringlichkeit nicht zu überbieten war.

Großartige Bilder präsentierte Gebhard auch von Dänemark, Schweden und Norwegen und ihren typischen Landschaften, wobei jedoch auch hier besonders das Treffen mit einer jungen Flüchtlingsfrau aus Somalia, die augenscheinlich von den Behörden in Schweden vergessen worden war, in Erinnerung blieb. Dieser ebenso unterhaltsame wie berührende Vortrag war insgesamt ohne Frage ein Höhepunkt in der „AZ“-Multivisionsreihe.