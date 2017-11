Von Peter Harke

Der Ausbau von Wirtschaftswegen war früher alle Jahre wieder ein „beliebtes“ Thema bei den Haushaltsbe­ratungen. Regelmäßig wurden Forderungen nach einer Aufstockung der Mittel laut, nicht nur, aber vor allem in den Ortsausschüssen in Vorhelm und Dolberg. Seit dann vor zwei Jahren der Ansatz von 90 000 auf 150 000 Euro erhöht wurde, herrscht an dieser Front Ruhe. Doch damit ist das Grundproblem nicht gelöst.

Es gebe einen großen Investitionsrückstau, stellt Stadtbaurat Andreas Mentz fest. Auch weil die Gelder in der Vergangenheit teilweise nach dem Windhundprinzip verteilt worden seien, wie Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Ahlener Umweltbetriebe, zugibt. Nach dem Motto: „Wer am lautesten schreit, bei dem wird was gemacht.“ Künftig, spätestens ab dem Haushaltsjahr 2019, soll zielgerichteter vorgegangen werden, mit mehr System. Es gehe nicht vorrangig darum, Einsparungen zu erzielen, betont Andreas Mentz. Zusätzlich zu den investiven Mitteln gibt die Stadt für die laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege 200 000 Euro im Jahr aus.

Um sich erst einmal einen Überblick zu verschaffen und Struktur in die Sache zu bringen, hat die Verwaltung Anfang vergangenen Jahres damit begonnen, das Wirtschaftswegenetz mit seiner Gesamtlänge von 207 Kilometern zu kartieren und sich dann jeden einzelnen Weg genau anzusehen unter der Fragestellung, welche Funktion und welche Bedeutung er hat. Erste Ergebnisse dieser Erhebung wurden bereits am 30. Mai 2016 auf einer Bürgerversammlung im Ratssaal vorgestellt, anschließend ging es in sieben Arbeitsgruppen, entsprechend der Anzahl der Bezirke, in die der Außenbereich zuvor unterteilt wurde, in die Details. Es galt, die Wirtschaftswege sechs verschiedenen Kategorien zuzuordnen, zu unterscheiden etwa zwischen solchen Wegen, die eine wichtige Verkehrsverbindung zwischen klassifizierten Straßen (Bundes-, Land- oder Kreisstraßen) darstellen (z.B. Oestricher Holt oder Henneberg), und jenen, die nur zu einem Hof oder einem Feld führen. Eine eigene Kategorie bilden Fuß-, Rad- und Reitwege.

Die Grenzen seien manchmal fließend, die Zuordnung nicht immer auf Anhieb eindeutig gewesen, sagt Martin Post, Vorsitzender des Bauerschaftsbeirates, der mit dem jetzt vorliegenden Konzept aber sehr zufrieden ist. In den mitunter munteren Diskussionen sei nichts offen geblieben. Dennoch möchte Stadtbaurat Andreas Mentz auch noch einmal die Öffentlichkeit beteiligen, um zu erfahren: „Haben wir vielleicht irgendetwas übersehen?“ Robert Reminghorst ergänzt: „Wir sind für Anregungen und Hinweise dankbar.“

Im nächsten Schritt sollen nach den Worten von Mentz Standards festgelegt werden, nach denen sich künftig bemessen lässt, welcher Aufwand für die Unterhaltung bzw. Instandsetzung der Wirtschaftswege, je nach Kategorie, erforderlich und vertretbar ist. „Daraus lassen sich dann auch konkrete Investitionsbedarfe ableiten“, so der Technische Beigeordnete. Abschließend verabschiedet werden soll das Konzept vom Rat möglichst vor der Aufstellung des Wirtschaftsplans der Umweltbetriebe und des städtischen Haushaltsentwurfs für 2019.

Die Bürger haben nun bis zum 15. Dezember Gelegenheit, den Entwurf auf der Internetseite der Stadt ( www.ahlen.de ) einzusehen und ihre Meinung zu äußern. Gesammelt und ausgewertet werden die Stellungnahmen von Marion Kremer bei den Ahlener Umweltbetrieben, die telefonisch unter der Nummer 59-584 und per E-Mail unter kremerm@stadt.ahlen.de zu erreichen ist.