Von Ralf Steinhorst

Es war die letzte Sitzung vor dem Start der fünften Jahreszeit: Die BAS-Mitglieder arbeiteten am Donnerstagabend im Hof Münsterland die letzten Organisationspunkte ab. Die Session unter dem Motto „Flower-Power total bei uns im Ahlener Karneval“ beginnt schließlich am heutigen Samstag.

Der BAS-Vorsitzende Christian Weirowski gab den Ablauf des Elften im Elften bekannt. Um 10 Uhr treffen sich die Karnevalisten vor dem Café Canapé an der Ostenmauer, das Zusammentreffen wird bei Glühwein und Musik gestaltet. Den Erlös stellt Inhaber Knut Schneider dem Karneval zur Verfügung.

Anschließend zieht der Tross durch die Fußgängerzone zum Marktplatz, da der Marienplatz durch die Marktbeschicker belegt ist. Am Marktplatz werden die Ex-Prinzen zunächst ihr traditionelles „Kikeriki“ anstimmen. Anschließend steht auf der Bühne am Denkmal die Verabschiedung von Stadtprinz Pille I. (Przyluczky) an. Abends findet dann ab 19.11 Uhr die Proklamation des neuen Stadtprinzen in der Stadthalle statt, Einlass ist ab 18 Uhr.

Nachdem mit dem Las Tapas und dem Stadtcafé zwei Gaststätten für den Kneipenkarneval am 10. Februar wegfielen, konnten mit dem Geisthövel und dem Café Canapé zwei neue Standorte gewonnen werden. „Die Wirte freuen sich auf den Kneipenkarneval“, hat Christian Weirowski ausgemacht.

Weitere teilnehmende Kneipen sind das Vereinsheim DJK Vorwärts, der Marktkeller Alte Liebe und die Zisterne. Eine Übersicht der Patenschaften der einzelnen Karnevalsgesellschaften ist im neuen „Närrischen Fahrplan“ abgedruckt, den der BAS ebenfalls vorstellte. Dieser liegt in einigen Geschäften aus.

Der Fahrplan beinhaltet auch wieder den Weg des Rosenmontagszugs am 12. Februar, der trotz der anstehenden Baustelle am Gebrüder-Kerkmann-Platz seinen Weg wie in den Vorjahren nehmen soll. Möglicherweise wird es kurzfristig Änderungen geben, wenn es bei der Baustelle zu Verzögerungen kommt. Diese werden dann entsprechend veröffentlicht.

Trotz der Baustelle hat der BAS die Zusage von der Stadt, dass die Stadtübernahme am 11. Februar auf dem Marktplatz stattfinden kann. Die Arbeiten dort werden erst nach Ende der Karnevalszeit fortgeführt.