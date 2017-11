Enttäuscht über die schwache Teilnahme zeigte sich Friedel Paßmann bei der Sitzung der Beirats für behinderte Menschen am Donnerstagnachmittag im Rathaus. So musste die Nachnominierung eines Mitglieds ausfallen. Erfreulich dagegen war der Sachstandsbericht des Vorsitzenden zum barrierefreien Umbau des Ahlener Bahnhofs und der Bushaltestellen in der Wersestadt. Beim Juk-Haus gibt es allerdings Verzögerungen.

Für den erkrankten Manfred Falk vom städtischen Gebäudemanagement übernahm Thomas Schürmeyer von der Sozialabteilung den Bericht zum barrierefreien Umbau des Juk-Hauses. Hierzu teilte Stadtsprecher Frank Merschhaus auf „AZ“-Nachfrage ergänzend mit: „Baufortschritt und Ausführung entsprachen nicht dem, was zwischen dem ursprünglich beauftragten Architekten und der Stadt Ahlen vereinbart war.“ Die Zusammenarbeit sei beendet und eine neue Bauleitung eingesetzt worden. „Diese wird jetzt direkt vom Zentralen Gebäudemanagement gestellt.“ Der zu Baubeginn anvisierte Fertigstellungstermin Ende 2017 sei aufgrund der Verzögerungen nicht mehr realistisch. Die neue Zielgröße laute Frühjahr 2018. Für die im nächsten Jahr noch zur Ausführung kommenden Arbeiten sind im Haushalt 310 000 Euro angemeldet worden. Darin enthalten ist jedoch auch ein beträchtlicher Aufwand für Bauleistungen auf Basis eines Bauschadensfalles, für den eine Versicherungserstattung erwartet wird. Mehrkosten seien auf die Bauzeitenverlängerung und die allgemeine Baukostensteigerung zurückzuführen. Im Frühjahr solle jedoch die nächste Sitzung des Beirats im Juk-Haus stattfinden.

Nach den Worten von Friedel Paßmann werden die Bauarbeiten am Bahnhof im zweiten Halbjahr 2019 beginnen. „Im Frühjahr 2020 soll alles abgeschlossen sein“, zeigte der Beiratsvorsitzende auf. Hier gehe es um Aufzüge und barrierefreie Bahnsteige. Hilfen für Blinde und Sehbehinderte gehörten ebenfalls dazu.

Von den 169 Bushaltestellen in Ahlen sei ein großer Teil noch ohne Hochborde. Der Sachstand habe sich ge­genüber dem Frühjahr noch nicht verändert. Im kommenden Jahr würden aber 31 Haltestellen umgebaut.

Aktuelle Zahlen aus dem Bereich der Behindertenpolitik legte Paßmann zum Schluss der Sitzung vor. So sei zwar die Zahl der arbeitslosen Schwerbehinderten in NRW leicht gesunken, aber im Bereich der Arbeitsagentur Ahlen-Münster nicht. Hier gebe es aktuell 1071 Betroffene, davon 523 in Ahlen. Im Bezirk konnten 106 Personen in eine Anstellung vermittelt werden.

Einstimmig wurde bei der Sitzung die Aufnahme der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) in den Beirat für behinderte Menschen der Stadt Ahlen beschlossen.