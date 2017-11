Der Popchor „Nolimit“ hat Geburtstag. Aus der Taufe gehoben im Frühjahr 2007 in Ennigerloh, sind inzwischen zehn Jahre vergangen. Und die werden am Samstag, 25. November, um 20 Uhr in der Ahlener Stadthalle in großem Stil gefeiert.

Denn auch wenn auf den ersten Blick nur von einem kurzen Zeitraum die Rede sein mag, passiert ist währenddessen eine ganze Menge. Die engagierte Gruppe mit 60 Sängerinnen und Sängern aus den Kreisen Warendorf und Gütersloh gehört längst zu den besten ihrer Art in Nordrhein-Westfalen.

Als Andreas Warschkow „Nolimit“ vor zehn Jahren gründete, ging es darum, eine Marktlücke zu füllen: „Einen Popchor gab es damals weit und breit nicht.“ Das Interesse war groß, mit mehr als 40 Interessierten ging es los. Viele Gründungsmitglieder sind noch dabei: „Es ist wie in einer großen Familie bei uns“, betont der 51-jährige Leiter. Und alle verbindet der Wunsch, immer noch mehr zu machen und noch besser zu werden.

„Nolimit“ hat bereits beachtliche Dinge geleistet. Es gab mehr als 20 Konzerte im näheren und weiteren Umkreis, viele davon ausverkauft. Reisen führten unter anderem ins dänische Aarhus, ins belgische Brügge und nach Frankfurt, wo „Nolimit“ beim international ausgeschriebenen Wettbewerb im Rahmen des Deutschen Chorfestes einen ersten und einen zweiten Preis holte. Auch über den Titel „Meisterchor“ durften sich die Aktiven schon freuen.

Das Repertoire reicht von internationalen Hits über Klassiker bis hin zu aktuellem Deutsch-Pop. Und immer wieder kommen neue Songs hinzu, oft von Andreas Warschkow eigens für den Chor arrangiert. So ist gewährleistet, dass das Ensemble seinen ganz eigenen unverwechselbaren Stil entwickeln kann und auch behält. Zum runden Geburtstag gönnt der Chor sich und seinem Publikum ein besonderes musikalisches Geschenk: Eine vierköpfige Band wird zahlreiche Songs aus dem zweistündigen Konzertprogramm begleiten.

Karten gibt es bei der Stadthalle Ahlen, Telefon 20 00, und im Internet unter www.adticket.de.