Mit einem Appell zur Solidarität von Christen, Juden und Muslimen hat sich der Vorsitzende des Zentralrates der Katholiken, Prof. Dr. Thomas Sternberg, bei der Gedenkfeier zur Reichspogromnacht am Donnerstag an die Teilnehmer gewandt.

Von Dierk Hartleb

Gegen die Verunglimpfung des Islams hat sich Prof. Thomas Sternberg ausgesprochen. In seiner Rede zum 79. Jahrestag der Reichspogromnacht 1938 warnte der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken am Donnerstagabend in Ahlen bei der Gedenkfeier am Mahnmal in der Klosterstraße davor, eine Weltreligion und ihre Gläubigen un­ter Generalverdacht zu stellen, nur weil die Religion von einigen für ihre Gewalttaten missbraucht werde. Zuvor hatten Bürgermeister Dr. Alexander Berger und die Vorsitzende der Christlich-Jüdischen Gesellschaft Münster, Ruth Frankenthal, daran erinnert, dass Antisemitismus oft in Verbindung mit einer anti-israelischen Einstellung in dieser Gesellschaft wieder Anklang finde.

Der Antisemitismus komme heute nicht mehr so plump und holzschnittartig daher, sondern subtil und chamäleonhaft, führte Berger aus. „Der Antisemitismus hat gelernt, und das macht ihn so gefährlich“, folgerte Berger. Dafür hätten jüdische Bürgerinnen und Bürger „eine feine Sensorik“. Als besorgniserregend wertete der Bürgermeister das Urteil des Oberlandesgerichtes Düsseldorf aus dem Januar dieses Jahres, welches das Urteil des Amtsgerichtes Wuppertal bestätigte, dass dem Brandanschlag auf die Bergische Synagoge Wuppertal kein erkennbares Motiv zugrunde liege. Die Tat von drei Palästinensern aus dem Jahr 2014 war mit Bewährungsstrafen geahndet worden.

" „Der Antisemitismus hat gelernt, und das macht ihn so gefährlich.“ Dr. Alexander Berger "

Berger stellte sich hinter die Forderung des Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, Dr. Josef Schuster, der eine offizielle Antisemitismus-Definition unter Einbeziehung des israelbezogenen Antisemitismus fordert. „Wenn gläubige Juden Gefahr laufen, Opfer von Angriffen zu werden, nur weil sie Kippa oder Davidstern tragen, dann geht uns das alle etwas an“, sagte Berger weiter.

Auch aus den Worten Ruth Frankenthals sprach ernste Besorgnis. Bei ihrer ersten Rede in Ahlen vor 25 Jahren habe sie diese dramatische Entwicklung, die mit dem Einzug der rechtspopulistischen AfD in den Bundestag ihren ersten vorläufigen Höhepunkt erreicht habe, nicht für möglich gehalten. „Vieles, was ihre Vertreter oder Gruppierungen wie Pegida propagieren, erinnert fatal an die 1930er Jahre, an die Parolen der NSDAP“, sagte Frankenthal unter dem Beifall der Anwesenden.

Ihr Unverständnis äußerte Frankenthal auch darüber, dass die Völker, die unter den Nazis und danach 40 Jahre unter dem Kommunismus in Unfreiheit gelebt hätten, heute aus freien Stücken Autokraten wählten und auf ihre demokratischen Rechte verzichteten. Die dramatischen Veränderungen in Polen, Ungarn, Tschechien und jüngst in Österreich zeigten ihr, dass die politische Aufklärung total gescheitert sei.