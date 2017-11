Die Polizei meldet den Einbruch in ein Mehrfamilienhaus an der Schillerstraße in Ahlen. Aus einer Wohnung wurde Bargeld in noch unbezifferter Höhe gestohlen.

Unbekannte Täter drangen am Freitag zwischen 16.30 und 20.20 Uhr gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schillerstraße ein. Die Täter müssen über den Balkon in die Wohnung in der ersten Etage gelangt sein, so die Polizei. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld in unbekannter Höhe. Wer hat verdächtige Personen oder ein Fahrzeug in dem Bereich gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Ahlen unter Telefon 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de