Das bestgehütete Geheimnis des Ahlener Karnevals ist gelüftet: Andreas Lerley regiert in der neuen Session als Andy I. die Narren von Ahlensia. Am Samstagabend erfolgte unter einstimmigem Votum die Proklamation des Stadtprinzen in der Stadthalle.

Von Christian Wolff

„Meine Karnevalsgesellschaft wird 44 Jahre alt – ein närrisches Jubiläum also“, sagt der 50-jährige Unternehmensberater, der in der Session 2000/01 als Adjutant „Prinzenluft“ schnuppern durfte. „Da macht es doch gleich doppelt Spaß, das Prinzenamt selbst zu übernehmen.“ Bei der Präsentation der Prinzenkandidaten, die in den vergangenen Tagen in der „AZ“ erfolgte, war Lerley mit dem Motto „Schön ist es auf der Welt zu sein“ ins Rennen gegangen.

Die Zeiten der Vorfreude auf die „Fünfte Jahreszeit“ hat die Karnevalsgesellschaft „Schwarz-Gelbe Funken“ genutzt, um für Andy I. ein passendes Begleitpersonal zu finden – mit Erfolg.

Als Adjutanten stehen dem neuen Werse-Potentaten der Versicherungskaufmann Dirk Abendroth (50), bis dato Senator, sowie der Immobilienmakler Ronald Zent (54), selbst eine Ahlener Ex-Tollität, zur Seite. Zent ist aktuell Senator, SGF-Ehrenelferrat und Ehrenordenträger. Zum Standartenträger beriefen sie Martin Hennerkes (47), Projektleiter bei Westerbeck Anlagenservice. Alle drei Akteure sind seit Jahren, zum Teil sogar seit Jahrzehnten im Karneval und im lokalen Vereinswesen aktiv, kennen die speziellen Verhältnisse und wollen sie zum Wohle aller nutzen, hieß es am Samstagabend bei der Vorstellung im großen Saal der Stadthalle, die mit dem Titel „Let‘s Prinz“ in Anlehnung einer bekannten Fernsehsendung zur großen Tanzshow avancierte. In diesem Rahmen richteten die Nachfolger auch großen Dank und Anerkennung an Stadtprinz Pille I. und sein Team. Mit deren Verabschiedung hatte der „Elfte im Elften“ bereits am Vormittag auf dem Marktplatz an Fahrt gewonnen.

Andy I. Foto: privat

Getreu dem Motto „Flower Power total bei uns im Ahlener Karneval“ möchte die schwungvoll-motivierte Truppe um Andreas Lerley die Tradition des Karnevals ausleben, dabei viel Frohsinn und Heiterkeit in schrillen und farbenprächtigen Verkleidungen wie damals auch zur Hippiezeit verbreiten. „Meine Session soll eine Spaßdroge werden und die heiteren Zeiten in den Vordergrund rücken“, verkündet Andy I. gegenüber unserer Zeitung, Mit der Übernahme des höchsten Amtes im Karneval habe er sich einen echten Lebenstraum erfüllt und sicher viele Wegbegleiter überrascht. Mit folgenden Worten richtet er sich an die Bürger: „Ich wünsche allen Ahlenern eine fröhliche und eindrucksvolle Karnevalszeit mit vielen bleibenden Eindrücken und positiven Erlebnissen. Darauf ein dreifaches ,Ahlensia Helau‘!“