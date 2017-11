Zahlreiche Ahlener Katholiken nutzten am Sonntagvormittag ihr Stimmrecht und beteiligten sich an der Pfarreiratswahl. Den größten Andrang verzeichnete das Wahllokal im Pastoralbüro an der Nordstraße unmittelbar nach dem Ende der Messe in der Marienkirche.

Von Christian Feischen

Direkt im Anschluss an die Eucharistiefeier in der Marienkirche herrschte großer Andrang im Pastoralbüro an der Nordstraße: Zahlreiche Ahlener Katholiken nutzten am Sonntagvormittag ihr Stimmrecht und beteiligten sich an der Pfarreiratswahl. Das Gremium wird für die Dauer von vier Jahren gewählt und dient laut den Statuten des Bistums Münster „dem Aufbau einer lebendigen Pfarrei“ und der Förderung des Miteinanders in der Kirche. In Ahlen standen dabei 18, in Vorhelm zwölf Kandidaten im Alter von 17 bis 62 Jahren zur Wahl, die unter dem Motto „Jetzt staubt’s! Kirche vor Ort ist im Umbruch“ stattfand.

Erstmals konnten Jugendliche ab 14 Jahren mitwählen. In der Ahlener Stadtgemeinde St. Bartholomäus seien das damit insgesamt etwas über 17 000 Wahlberechtigte, erklärte Wahlleiterin Hildegard Wonnemann. Freilich war der Andrang nicht durchgängig so groß wie kurz nach der sonntäglichen Messfeier, als sie zusammen mit den Wahlhelfern Bernhard Erdmann, Rita-Tünte-Potthoff und Johanna Kuhlbusch reichlich zu tun hatte. Die Wahlbeteiligung läge in etwa bei fünf Prozent, womit man aber durchaus zufrieden sein könne, so Hildegard Wonnemanns Einschätzung am Sonntagvormittag.

Nach ihrem Urnengang nutzten nicht wenige Katholiken das Angebot des „Wahlcafés“. Im Kaminzimmer des Pastoralbüros boten Franziska Maschke und Thea Fröchte vom Team des Mädchenlagers Ameland Kaffee und Kuchen an. Der Erlös diente der Aufbesserung der Lagerkasse.