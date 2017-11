Von Sohrab Dabir

Die Partien der HLZ-Jugend in der Übersicht:

TSV Hahlen – HLZ wA 32:30

Mit dem Großteil des Bundesliga-Teams trat die weibliche A-Jugend einen Tag nach dem Spiel im Oberhaus in der Oberliga an. Die hohe Belastung war dem HLZ bei der 20:32-Niederlage gegen Hahlen deutlich anzumerken. „Wir haben schlecht gespielt, insbesondere in der Abwehr. Aber der Akku war nach dem Bundesligaspiel auch bei den meisten Spielerinnen leer“, so Martina Michalczik. Als Entschuldigung wolle sie die großen Strapazen des Wochenendes jedoch nicht gelten lassen. Insbesondere im zweiten Durchgang fand der Tabellenführer keine Mittel gegen den ärgsten Verfolger, der nun punktgleich mit dem HLZ ist. Nur neun Treffer gelang den Ahlener Mädels nach dem Seitenwechsel. „Wir haben mindestens zehn Mal ans Aluminium getroffen“, haderte Michalczik mit der mangelhaften Chancenverwertung.

Nächstes Spiel: Lüner SV – HLZ wA (Sonntag, 16.15 Uhr)

HLZ mA – GWD Minden 2 20:29

Bis Mitte der ersten Hälfte sah es vielversprechend aus, was die männliche A-Jugend gegen den Primus anbot. Das HLZ kam gut aus den Startlöchern und führte nach 14 Minuten mit 7:3. Von da an zeigte die Mindener Reserve jedoch, wieso sie bisher noch ungeschlagen an der Spitze der Oberliga-Tabelle steht. Nachdem GWD das Spiel noch vor der Halbzeit umbog (15:12), wurden die Kräfteverhältnisse vor allem in der zweiten Halbzeit deutlich. „Da hat uns Minden die Grenzen aufgezeigt“, musste HLZ-Trainer Dirk Schmidtmeier zugeben. Zehn Minuten dauerte es, bis Ahlen nach Wiederanpfiff erstmals das Tor traf. Da waren die Ostwestfalen bereits auf 19:12 davongeeilt. „So wird es natürlich schwer zu gewinnen“, so Schmidtmeier. Nächstes Spiel: ASC 09 Dortmund – HLZ mA (Sonntag, 18 Uhr)

TuS Ferndorf – HLZ mB 22:27

Den zweiten Saisonsieg feierte die B-Jugend des HLZ beim 27:22 gegen TuS Ferndorf. Die Sieben von Trainer Frederik Neuhaus lieferte sich mit dem Achten der Oberliga einen harten Kampf und übernahm nach knapp sieben Minuten durch einen Treffer von Tobias Filthaut erstmals die Führung (6:5). Diesen Vorsprung bauten die Ahlener bis zum Halbzeitpfiff zu einem komfortablen 12:7-Vorsprung aus. „Da war das Spiel eigentlich schon so gut wie entschieden. Uns hat es gut getan, dass wir endlich wieder den gesamten Kader zur Verfügung hatten“, sagte Neuhaus. Seine Sieben beherrschte das Geschehen auch nach dem Seitenwechsel und ließ Ferndorf nie wirklich herankommen. Vor allem Alexej Demerza überragte auf Ahlener Seite mit zehn Toren. Nächstes Spiel: HLZ mB – HSG Handball Lemgo (Samstag, 17.30 Uhr)

HLZ wC – Teutonia Riemke 23:2

Zwei unterschiedliche Hälften erlebte die weibliche C-Jugend des Trainergespanns Hansi Kutschmann und Ralf Plonus. Den ersten Durchgang gegen Teutonia Riemke hatte der Zweite der Oberliga weitestgehend im Griff. Früh übernahm das HLZ die Führung und ging mit einem 14:12 in die Halbzeit. Die Ansprache schien bei den Gästen allerdings besser gefruchtet zu haben. Die Bochumerinnen kämpften sich heran und lagen zwölf Minuten nach Wiederanpfiff erstmals vorn (19:18). Ahlen lag fünf Minuten vor Schluss mit drei Toren hinten (21:24), warf alles in die Waagschale und verkürzte Abstand noch auf einen Treffer (23:24). Doch Jule Neuer und Charlotte Mittich machten den Sack am Ende für die Gäste zu und bescherten dem HLZ die zweite Saisonniederlage.

Nächstes Spiel: HLZ wC – BV Borussia Dortmund (Sonntag, 16 Uhr).

HLZ mC – Sparta Münster 35:6

Von einem Klassenunterschied zwischen der männlichen C-Jugend des HLZ und Sparta Münster zu sprechen, wäre sicherlich untertrieben. Es waren mindestens zwei Klassen, die der verlustpunktfreie Tabellenführer der Oberliga von Trainerin Martina Michalczik dem Gegner überlegen war. 15:0 führten die Ahlener nach 18 Minuten. Da war die Begegnung bereits schon entschieden, bevor Münster überhaupt einen Treffer erzielt hatte. „Das war eine hervorragende Abwehrleistung von uns“, lobte Martina Michalczik besonders das Deckungsverhalten ihrer Mannschaft. „Unser Ziel war es, weniger als zehn Gegentore zu bekommen. Das haben wir erreicht. Die Jungs haben aber noch Potenzial nach oben“, ist sie sich sicher.

Nächstes Spiel: HLZ mC – HSC Haltern-Sythen (Samstag, 14.30 Uhr)