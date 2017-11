Vorhelm -

Taucht der „Simplicissimus“ auf oder bleibt er in den Fluten des Hellbachs verborgen? Diese zentrale Frage stellten sich die Aktiven der KG „Klein-Köln“ am Samstagabend: Pünktlich zum „Elften im Elften“ um 19.11 Uhr trafen sie sich zur Eröffnung der Karnevalssession am Hellbachteich.