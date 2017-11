Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen um 6.45 Uhr, auf dem Konrad-Adenauer-Ring ereignete, verletzte sich ein 80-jähriger Fußgänger schwer. Ein 32-jähriger Ahlener befuhr mit seinem Auto die Bergstraße aus Richtung Lütkeweg kommend. An der Einmündung mit dem Konrad-Adenauer-Ring bebasichtigte er nach links in diesen einzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger, der im Begriff war, mit seinem an der Leine geführten Hund den Ring an der Fußgängerampel in Höhe der Bergstraße zu überqueren. Der Senior erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen aus Beckum ins Krankenhaus St.-Franziskus-Hospital gebracht. Bei dem Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden von 1000 Euro. Der Hund blieb unverletzt.