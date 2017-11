Nicht nur, dass am vergangenen Wochenende im St.-Franziskus-Hospital kurz hintereinander zwei Zwillingspaare geboren wurden, eines von ihnen hat tatsächlich verschiedene Geburtsdaten. Mia wurde vor, ihre Schwester Zoe nach Mitternacht geboren.

Von Dierk Hartleb

Ein solcher Fall ist dem Chefarzt der Frauenklinik im St.-Franziskus-Hospital, Dr. Dr. Markus Gantert, noch nicht untergekommen: Zwillinge mit unterschiedlichen Geburtstagen. Am vergangenen Freitag war es soweit: Die Uhr zeigte bei der Geburt von Mia Maly 23.59 Uhr an. Ihre Schwester Zoe nahm sich ein paar Minuten mehr Zeit und tat ihren ersten Schrei um 0.03 Uhr am Samstag, 11. November.

„Das wollten wir der Ahlener Öffentlichkeit nicht vorenthalten“, meinte Gantert bei einem Pressetermin am Dienstagmorgen. Zumal es nicht die einzige Besonderheit dieser Nacht war, denn kurz zuvor war bereits ein Zwillingspaar zur Welt gekommen: Nour und Seray. Die beiden trennt aber nur eine Minute bei ihrer Geburt: 23.16 und 23.17 Uhr.

„Bei Spontanentbindungen von Zwillingen kann der Abstand zwischen den Geburten üblicherweise mehrere Minuten bis in der Regel eine Stunde betragen. Bei Kaiserschnitten liegen die Abstände bei ein bis zwei Minuten“, erläuterte Oberarzt Dr. Kai Reinecke, der die Geburten gemeinsam mit Assistenzärztin Amena Massoud und Hebamme Honorata Losch durchführte.

Mit den frischgebackenen Eltern Nicole Maly und Christopher Robinson freute sich auch der knapp zweijährige Dylan über die beiden Geschwisterchen. „Für mich war es zunächst ein leichter Schock, als ich erfuhr, dass es Zwillinge werden,“ gab Nicole Maly zu. Aber jetzt sei sie sehr glücklich über die Geburt ihrer beiden Kinder. Es war in diesem Jahr die elfte Zwillingsgeburt und die 853. insgesamt im Ahlener Krankenhaus.