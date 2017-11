Am 13. Dezember wird‘s lecker und gemütlich auf dem Glückaufplatz. Der Ostenstadtteil bittet wieder zu „Merry Christmas“.

" „Es ist wohl ein menschlicher Urtrieb, sich an einem Feuer zu versammeln.“ Hermann Huerkamp "

Das Bühnenprogramm startet ab etwa 16 Uhr mit der Eröffnung durch den Bürgermeister Dr. Alexander Berger und „Stadtteilchef“ Hermann Huerkamp. Es folgen zahlreiche weitere Akteure, Kindergärten und Schulen des Stadtteils. Sie präsentieren weihnachtliche Lieder oder Tänze. Rund um den Platz finden sich Buden und Stände von Institutionen, Vereinen, Parteien und allen, die im Osten eine Rolle spielen. Sie informieren und bieten meist auch Aktionen oder Leckeres an. So finden sich am Gemeinschaftsstand von „Demokratie leben“ und dem Integrationsrat der Stadt außer Infos zu deren Arbeit auch eine Menge Kulis und andere Kleinigkeiten für die Besucher.

Die türkische Küche ist ebenso präsent. Zur Jahreszeit passend gibt es – wie immer – eine offene Feuerstelle. „Sie ist immer der Anziehungspunkt. Es ist wohl ein menschlicher Urtrieb, sich an einem Feuer zu versammeln“, schmunzelt Huerkamp. Er bedankt sich besonders bei der Partnerschaft „Demokratie leben“, denn die Aktiven halfen mit einer kräftigen Spende dabei, die 17. Auflage des Festes zu realisieren.

Kurz vor Ende dieses etwas anderen Weihnachtsmarkts, so gegen 18 oder 18.30 Uhr, kommt auch der Nikolaus auf dem Platz vorbei mit Leckereien und Geschenken für die Kinder.