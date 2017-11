Von Peter Schniederjürgen

Mit der Neuregelung des Pflegegesetzes ist der Bedarf an Demenz- und Seniorenbegleitern sprunghaft gestiegen. Die Familienbildungsstätte Ahlen bietet mit ihren Kooperationspartnern dazu am Mittwoch, 13. Dezember, zwischen 17 und 18 Uhr eine vorherige Informationsveranstaltung für alle an, die sich vorstellen können, als Demenz- und Seniorenbegleiter tätig zu werden. Annette Wernke vom Demenzservicezentrum und Altenpflegerin Jennifer Dirks referieren.

„Der eigentliche Kurs beginnt am 10. Januar“, kündigte der Leiter der Familienbildungsstätte Lars Koenig an. Die Fortbildungsreihe mit insgesamt 45 Unterrichtseinheiten findet an zwölf Tagen, immer mittwochs von 17 bis 20 Uhr, statt. Es werden die Grundlagen demenzieller Erkrankungen angesprochen und allgemeine Einschränkungen im Alter.

„Ein wichtiges Thema ist die Kommunikation miteinander, das wird gleich an zwei Abenden besprochen“ erklärte Annette Wernke. Basale Stimulation, rechtliche Aspekte, Verhalten in Notfallsituationen, biografisch orientierte Beschäftigung, aber auch die rechtliche Situation der pflegenden oder betreuenden Angehörigen sind Themen der Ausbildung zum Demenz- und Seniorenbegleiter. Die schließt mit einem Zertifikat ab. „Das ist die Voraussetzung, um die Basisqualifikation zu erhalten“, betonte Wernke.

Danach stehe den Absolventen die Tätigkeit als Begleiter im häuslichen oder stationären Bereich offen. „Damit wird für viele Senioren eine große Lücke geschlossen“, führte Sabine Holzkamp von der Caritas aus. Oftmals hätten weder die Boten des „Essens auf Rädern“ noch das Pflegepersonal die Zeit, sich mit den Senioren ausführlicher zu unterhalten. „Hier ist der Ansatz für die Begleiter. Ob ‚Mensch ärgere dich nicht‘ oder Einkäufe – sie sind einfach für die Menschen da“, betonte Caritas-Mitarbeiter Norbert Nierhoff. Als Kooperationspartner sind die Alzheimer Gesellschaft, das Demenz-Service-Zentrum, der Caritasverband, das Elisabeth-Tombrock-Haus, die Familienbildungsstätte und das Beckumer Mütterzentrum mit im Boot.