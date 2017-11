Auf einen „Roadtrip to Paris“ nimmt das Ensemble des Warendorfer Theaters am Wall die Zuschauer am Sonntag, 10. Dezember, um 16 Uhr mit. Vier Provinz-Stücke sind an dem Wochenende in der Schuhfabrik zu sehen. Foto: Privat

Der Vorhang geht auf, das Spiel beginnt. Gleich vier Premieren gibt‘s beim diesjährigen Jugendtheaterfestival Provinz VIII, das erstmalig im Bürgerzentrum Schuhfabrik ausgerichtet wird. Die Ahlener Schuhfabrik ist eine von insgesamt fünf Einrichtungen, die dieses interkommunale jugendkulturelle Leuchtturmprojekt seit acht Jahren als „Netzwerk Amateurtheater“ im Kreis Warendorf durchführt und organisiert.

Das Festival findet am Samstag und Sonntag, 9. und 10. Dezember, statt und beginnt um 15.45 Uhr mit der Begrüßung durch Moderatorin Miriam Hermes, Bürgermeister Dr. Alexander Berger und den Schauspieler Adrian Topol, der in diesem Jahr als Schirmherr gewonnen werden konnte.

Zu sehen sind danach die Stücke „Don Quijote und die Wannabees“ (Samstag, 16 Uhr, Kulturinitiative Filou) und „Romeo und Julia“ (Samstag, 18 Uhr, Schuhfabrik Ahlen). Am Sonntag um 16 Uhr führt das Ensemble vom Theater am Wall Warendorf „Roadtrip to Paris – Jackies letzte Fahrt“ auf. Im Anschluss daran, bringt um 18 Uhr das junge Ensemble der Alten Post Oelde das Stück „Herzklopfen“ auf die Bühne.

An den beiden Tagen gibt es zwischen den Aufführungen interessante Gespräche mit dem Schirmherrn, mit Schauspielern und Regisseuren. Adrian Topol wuchs in Ahlen auf und machte seine ersten Theatererfahrungen in einem Jugendstück der Schuhfabrik. Mittlerweile ist er ein vielbeschäftigter Schauspieler, der in vielen deutschen und internationalen Kino und TV-Filmen zu sehen ist, unter anderem beim „Tatort“. Er freut sich sehr darauf, den Nachwuchsschaupielern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen.

Im „Netzwerk Amateurtheater“ im Kreis Warendorf engagieren sich die Schuhfabrik Ahlen, die Alte Post Oelde, das Theater am Wall Warendorf, die Alte Brennerei Ennigerloh und die Kulturinitiative Filou Beckum. Weitere Aufführungen aller Stücke sind in den beteiligten Einrichtungen im Anschluss an das Festival im Januar und Februar zu sehen.

Am Samstag ist die Schuhfabrik zunächst ausschließlich für Besucher des Festivals geöffnet, alle anderen Gäste sind ab 19 Uhr dann willkommen.

Die Einzelvorstellung kostet sechs Euro für Schüler und acht für Erwachsene. Tickets für zwei Stücke sind für neun (Schüler) und elf Euro (Erwachsene) zu haben, für drei Stücke werden zwölf und 14 Euro, für alle vier Vorführungen 14 und 16 Euro fällig.

Das Projekt wird ermöglicht durch die Unterstützung des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen. Mehr Informationen gibt es im Internet unter www.schuhfabrik-ahlen.de.