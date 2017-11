Am morgigen Freitag, 17. November, ist es wieder soweit: Bereits zum 14. Mal rufen „Die Zeit“, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung zur Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag auf. Im letzten Jahr waren es in ganz Deutschland über 130 000 Teilnehmer, die ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens gesetzt haben. Denn Kinder brauchen Vorbilder, die ihnen Lesefreude vermitteln, damit sie später mit mehr Begeisterung selbst zu Büchern, Zeitungen oder E-Books greifen.

Auch in Ahlen findet der bundesweite Vorlesetag von Jahr zu Jahr mehr Beachtung. Mitmachen kann jeder, der Freude am Lesen hat und den Respekt und das Miteinander in unserer Gesellschaft fördern möchte. Teilnehmen wird in diesem Jahr das Elterncafé, das regelmäßig im Jugendzentrum Ost am Wetterweg stattfindet. Wie gewohnt kommen dort diesen Freitag von 9.30 bis 11 Uhr Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr zusammen. Anlässlich des Vorlesetags haben die Eltern Gelegenheit, sich Bilderbücher aus der Stadtbücherei mit ihren Kindern anzusehen. Ergänzend bekommt jede Familie ein Lesestart-Set überreicht.

Das Jugendamt der Stadt Ahlen bietet jeden Montag von 9.30 bis 11 Uhr im Juk-Haus (aktuell in der Geschwister-Scholl-Schule) und jeden Freitag zur gleichen Zeit im Jugendzentrum Ost ein Elterncafé an. Dies ist ein niedrigschwelliges Angebot der Frühen Hilfen. Es wird gern von Eltern mit Kindern im Alter von null bis drei Jahren angenommen. Die Hebamme und die pädagogische Fachkraft sprechen mit Eltern über deren Fragen bezüglich des Lebens mit einem Säugling bzw. Kleinkind (Versorgung, Ernährung, Förderung, Erziehung etc.).