An der Moltkestraße waren die Markierungen schnell aufgetragen: Dort und in vier weiteren Einbahnstraßen dürfen Radfahrer nun den Autofahrern entgegenkommen.

An der Moltke­straße war das Team um 10 Uhr schon durch mit den Markierungsarbeiten. „Jetzt geht‘s weiter zur Nordenmauer und zur Wallstraße“, kündigte René Bushuven, Mitarbeiter der Ahlener Umweltbetriebe, an, einen nächsten Schritt in der Umsetzung des Radwegekonzepts am Abend getan zu haben. Das eröffnet Radfahrern auf fünf Einbahnstraßen – neben den oben genannten noch Holzweg und Gerichtsstraße – den Blick in die Gegenrichtung – dank der neuen Radbedarfsstreifen, wie sie in der Fachsprache heißen.

Sämtliche Markierungen in Heißplastik halten, so die Mitteilung aus der Verwaltung, vier Millionen Überrollungen aus. Insgesamt werden 1150 Meter Radbedarfsstreifen als unterbrochene Strichlinie markiert. Der Streifen hat insgesamt eine Breite vom 1,25 Meter. Im Bereich der Moltkestraße wurde aufgrund der Pflasterfläche eine Spezialfarbe verwendet. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf etwa 4400 Euro.

Die Geschwindigkeit auf den betroffenen Straßen wird zusätzlich auf Tempo 30 reduziert, damit die Verkehrsteilnehmer auf zwei und vier Rädern sicher an­ein­ander vorbei kommen. „Wo die Reduzierung auf 30 noch nicht gilt, wird sie auf jeden Fall vor Freigabe für die Radfahrer noch angeordnet“, sagte Robert Reminghorst, stellvertretender Leiter der Umweltbetriebe. Die Stadt werde Flyer verteilen, die für die neuen Verkehrsregeln werben.

Nach Ansicht von René Bushuven wird der vorhandene Verkehrsraum mit der Öffnung der Einbahnstraßen nun wesentlich gerechter aufgeteilt. „Das wird sich schnell einspielen“, gibt sich Bushuven optimistisch. Wie bei allen Veränderungen brauche es etwas Zeit, bis sich Autofahrer und Radler auf die neue Situation eingestellt haben. Bei defensiver und respektvoller Fahrweise würden auch zunächst noch skeptische Verkehrsteilnehmer schon in Kürze die Vorteile erkennen.

Im Zuge der Maßnahme an der Moltkestraße fallen auch die Parkplätze direkt vor der Sparkassen-Hauptstelle weg, so dass in Zukunft dort Fußgänger und Radler besser zu sehen sind. Ersatzparkplätze entstehen auf der gegenüberliegenden Seite.