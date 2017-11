Von Ralf Steinhorst

Die Vorbereitungen des Blasorchesters Dolberg für das Konzert zum 20-jährigen Bestehen laufen auf vollen Touren. Es findet am Samstag, 25. November, um 15 Uhr in der Dolberger Mehrzweckhalle statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr.

Das Orchester unter der Leitung von Julian Peppersack wird nicht nur klassische Stücke wie die Polkas „Böhmischer Traum“ oder „Sakvika“ spielen, sondern auch bekannte Popsongs wie „Music“ von John Miles. Auch Stücke des Musical-Komponisten Andrew Lloyd Webber werden die 31 Bläser zum Besten geben. Daneben sind kirchliche und festliche Lieder zu hören.

Das Jugendblasorchester unter der Leitung von Alexander Ort wird ebenfalls seinen Auftritt haben und sich dem poppigen Bereich widmen. In seinem Programm steht unter anderen „Viva la Vida“ von Coldplay und „The Final Countdown“ von Europe. Als Gäste hat das Blasorchester die „Spielleute 1839 Nordenfeldmark“ eingeladen. Höhepunkt wird ein Gemeinschaftsspiel aller drei Formationen sein.

Der Musikverein Dolberg als Träger wird im Foyer mit einem Infostand und einer Fotowand zur Geschichte des Blasorchesters vertreten sein. Ab der Pause sind für das leibliche Wohl Kaffee und Kuchen sowie Kaltgetränke im Angebot.

Seit den Sommerferien bereiten sich Blasorchester und Jugendblasorchester jeden Mittwoch um 18 Uhr auf das Geburtstagskonzert vor. Jetzt in der Endphase der Vorbereitung legt das Blasorchester am Samstag, 18. November, um 13 Uhr noch eine Sonderschicht ein, am Mittwoch, 22. November, erfolgt dann die letzte Probe vor dem Konzert. Konzertkarten sind in Dolberg noch im Haarstudio Christa Honsel und im Haushaltswarengeschäft Willeke erhältlich.