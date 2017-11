Die Schulgemeinde der Overbergschule freut sich über die neue Küche, die ganz in grauen und gelben Farben gehalten ist. Geplant und umgesetzt wurde sie von Nils Kruse (7.v.l.). Foto: Peter Schniederjürgen

Von Peter Schniederjürgen

Gelb und grau, hell und klar – so präsentiert sich die neue Schulküche der Overberg-Hauptschule. Die wurde am Mittwoch mit einem Kochduell zwischen Schülern und Lehrern eingeweiht.

Jutta Peperhove, neue kommissarische Schulleiterin, informierte zunächst über die neue Küche. Rita Pöppinghaus-Voss, stellvertretende Bürgermeisterin, gab beim Grußwort dann den Startschuss zum Duell.

„Was hier entstanden ist, ist nichts weniger als ein Traum zum Kochen“, sagte die Vize-Bürgermeisterin. Denn bei der Helligkeit und einem so schönen Blick ins Grüne könne man nur ins Schwärmen kommen. Dabei sprach sie auch über die Ausgaben, die für diesen Küchentraum nötig waren: Knapp 125 000 Euro wurden in Um- und Aufbau sowie Ausstattung investiert. „Die alte Küche hat 40 Jahre gehalten. Bitte, liebe Schüler, geht sorgsam damit um, damit sie auch diesmal wieder 40 Jahre hält“, bat Pöppinghaus-Voss die jungen Leute.

Umgesetzt hat die Pläne Nils Kruse, Architekt beim Zentralen Liegenschaftsmanagement (ZLM) der Stadt.

Zunächst seien die Räume der Lehrküche saniert worden. „Das einheitliche Farbkonzept von Wand und Bodenfarben wird das Lernen in diesem Räumen positiv beeinflussen“, war sich der Planer sicher.

Natürlich sei die gesamte Anlage vollkommen barrierefrei angelegt worden. Das Lichtkonzept nach den Erfordernissen des Raumes orientiere sich an dessen Arbeitsfeldern.

Bis ins Kleinste wohlgestaltet präsentieren sich sogar die Dunstabzugshauben, die von der Akustikdecke in den Raum ragen. Der Umbau der Küche begann im Sommer.

„Wir danken besonders der Stadt für diese tolle Anlage. Und dem Förderverein“, hob Jutta Peperhove hervor. Denn der Verein hatte für die Töpfe, Pfannen und was sonst in der Küche so nötig ist, gesorgt.

An die Küche schließt sich ein gleichgestalteter Speiseraum in passender Farbkombination an, den die kommissarische Schulleiterin ebenfalls würdigte: „Hier genießen täglich rund 40 Schüler ihre schmackhafte Mittagsmahlzeit.“