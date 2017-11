Mit Plakaten und Unterschriftenlisten demonstrierten Schüler noch im Oktober für den Erhalt der Sozialarbeit an ihren Schulen. Foto: Dierk Hartleb

In seiner nächsten öffentlichen Sitzung hat der Jugendhilfeausschuss wieder das Thema Schulsozialarbeit auf der Agenda. Die ist laut Verwaltungsvorlage für das kommende Jahr gesichert und soll sogar – unter Vorbehalt – bis 2021 fortgeführt werden können.

Von Sabine Tegeler

Lehrer, Eltern, aber vor allem die Schüler in Ahlen haben sich in den vergangenen Wochen stark gemacht für die Fortführung der Schulsozialarbeit. Ohne verbindliche Zusagen der neuen Landesregierung war die Verunsicherung auf allen Seiten groß. Nicht zuletzt bei den Schulsozialarbeitern selbst, die um ihre Arbeitsstellen bangten.

In der nächsten öffentlichen Sitzung des Jugendhilfeausschusses am Donnerstag, 23. November, steht das Thema wieder auf der Tagesordnung – mit guten Nachrichten.

Die Verwaltung schlägt in der Vorlage zum einen die Weiterführung der vier Stellen Schulsozialarbeit für das Jahr 2018 vor und zum anderen die Finanzierung der vier Stellen bis einschließlich 2021 – im Vorgriff auf eine mögliche Förderung über 2018 hinaus. „Dabei verfolgt die Stadtverwaltung das Konzept, die Stellen sukzessive an freie Träger zu vergeben“, heißt es in der Beschlussvorlage. Die Finanzierung für die Jahre 2019 bis 2021 stehe unter Vorbehalt. Konkret geht es um die vier städtisch mitfinanzierten Stellen, die sich auf Barbaraschule, Mammutschule, Paul-Gerhardt-Schule, Diesterwegschule, Sekundarschule und Städtisches Gymnasium aufteilen.

Für 2018 sei eine Landesförderung wie in den vergangenen Jahren auch zu erwarten, das gehe aus einer E-Mail des Kreises hervor. Zudem habe sich NRW-Sozialminister Karl-Josef Laumann öffentlich dahingehend geäußert, dass die Schulsozialarbeit bis 2021 gesichert sei, so die Verwaltung. Diese bislang unbestätigte Aussage sei allerdings kein fester Rückhalt für die Planungen, so dass davon auszugehen sei, dass sich die Politik zeitig im kommenden Jahr wieder mit der Fortführung der Schulsozialarbeit beschäftigen müsse.