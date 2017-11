Von Dierk Hartleb

Als Oberthema für den zweitägigen Workshop hatte der 28-jährige Künstler aus Sendenhorst, der zurzeit im Kunstatelier Dr. Lydia Brüll in seiner Heimatstadt ausstellt, die Fragen „Wie sehe ich meinen Arbeitsplatz? Wie sehe ich das Unternehmen Kaldewei?“ gestellt. Die meisten thematisierten den Schriftzug mit dem Namen von Europas größtem Badewannenhersteller und den Anker oder schnitten die Namen ihrer Ausbilder in das Linoleum, wobei die Schwierigkeit darin bestand, die Schrift spiegelverkehrt einzuritzen.

Yusuf verfolgte allerdings eine andere Gestaltungsidee. „Für mich steht Kaldewei für Ahlen“, sagte er zu seiner abstrahierten Darstellung in Schwarz und Gelb. Im Vordergrund war ein Viertel des Förderrads, das am Rathausvorplatz an die fast 100-jährige Bergbautradition der Stadt erinnert, unzweideutig zu erkennen. Und im Hintergrund taucht die stilisierte Rathausfassade auf. „Der Druck fällt schon aus dem Rahmen“, meinte Gerd Buller. Der Co-Vorsitzende des Kunstvereins, der auch am zweiten Werkstatttag die Gruppe besuchte, erinnerte daran, dass die Werkstatt- Zusammenarbeit mit der Firma Kaldewei im vergangenen Jahr begonnen hatte, als der Kunstverein Auszubildende einlud, unter künstlerischer Anleitung kreativ zu werden, statt wie üblich in der Produktion oder in der Verwaltung zu arbeiten.

Weil in diesem Jahr die Stadt-Galerie wegen Ertüchtigungsarbeiten nicht zur Verfügung stand, zog der Kunstverein kurz entschlossen unter das Dach des Alten Rathauses in die VHS-Grafikwerkstatt um. Hier finden auch die Kurse für die Preisträger des Förderpreises Junge Kunst des Kunstvereins unter Leitung von Klaus-Dieter Eckhoff statt.

Ausgangspunkt für Sven Henric Olde, der an der FH für Kunst und Design in Bielefeld studierte und seinen Master machte, war die Frage, wie eine künstlerische Idee entsteht und wie man sie überträgt. Danach machte der junge Designer und Maler die Teilnehmer mit Grundkenntnissen der Druckgrafik vertraut. Die Ergebnisse sollen im kommenden Jahr in einer Ausstellung in der wiedereröffneten Stadt-Galerie gezeigt werden.