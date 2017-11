Der bewährte Vorsitzende bleibt: Josef Remmert ist am Donnerstagabend einstimmig als Chef der Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) wiedergewählt worden – und begrüßte erstmals offiziell die Patenkompanie in den Reihen der Spitzenvertreter.

Von Christian Wolff

Die Interessengemeinschaft Vorhelmer Vereine und Verbände (IG VVV) ohne Josef Remmert? Undenkbar. Seit Jahrzehnten begleitet er das gesellschaftliche wie politische Geschehen im Hellbachdorf. Und so fiel die Wahl erneut einstimmig aus, als sich der Chef des Dachverbands bereiterklärte, für weitere zwei Jahre anzutreten, was die vertretenen Vereinsspitzen mit viel Applaus quittierten.

Ebenso erging es Kassiererin Luise Wedepohl, die bei der Versammlung am Donnerstagabend im Saal des Gasthauses Pelmke einstimmig im Amt bestätigt wurde. Damit ist der Vorstand weiter handlungsfähig, auch wenn nach wie vor ein Stellvertreter für Remmert fehlt. „Wir bekommen das im Moment ganz gut zu dritt hin“, gab der Vorsitzende zu, machte aber keinen Hehl daraus, dass der Posten mittelfristig wieder besetzt werden müsse.

Zum ersten Mal seit der Übergabe der Patenschaftsurkunde begrüßte die IG auch zwei Vertreter der ersten Kompanie des Aufklärungsbataillons 7 in ihren Reihen. Josef Remmert übergab aus diesem Anlass eine umfangreiche Informationsmappe über die Geschichte Vorhelms an Hauptmann René Rieckmann und Oberstabsfeldwebel Marian Neumann.

Einen Rückblick auf den zweiten Pöggskenmarkt gab Schriftführer Guido Keil. Seine Bilanz fiel durchweg positiv aus. „Wir wollen das Ganze auch weiterhin als Non-Profit-Veranstaltung durchziehen“, sagte er. Dass dennoch ein ansehnlicher Gewinn übrigblieb, stimme ihn umso zufriedener. „Es gibt viele, die sagen, wir sollten die Speisen und Getränke nicht so günstig anbieten“, so Keil. „Aber genau das wollen wir nicht. Wir haben nicht den Anspruch, uns mit einer Kirmes zu messen. Allen soll etwas geboten werden, ob Groß- oder Kleinverdiener.“ Nachjustieren wollen die Verantwortlichen dennoch an einigen Stellen. So soll es am Dorffestabend eine bessere Beleuchtung geben. Auch die Koordination des Abbaus soll besser laufen. Beim dritten Pöggskenmarkt im Jahr 2019 zählen die Vorhelmer daher besonders auf die Unterstützung der Patenkompanie.

In seinem Bericht aus dem Ortsausschuss ging Hubertus Beier noch einmal auf den Unmut der Dorfbewohner ein, den der Abbau der Seilbahn auf dem Abenteuerspielplatz verursacht hatte. „Die Anlage wird auf jeden Fall wieder aufgebaut“, sicherte der Ausschuss-Vorsitzende zu. Näheres dazu werde am Montag, 20. November, im Ortsausschuss in öffentlicher Sitzung im Hotel Witte (17 Uhr) beraten.

