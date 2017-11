Von Sabine Tegeler

Lionel will ja eigentlich mit dem Lastwagen spielen. Aber seine Mama Nadja Röller hat da auch so ein schönes Buch in der Hand. Ein Bilderbuch mit Schweinen, mit Schafen und mit Hasen. Da muss der Zweijährige doch mal mehr als einen Blick riskieren.

Der „Tag des Vorlesens“ – eine Aktion von Stiftung Lesen, „Die Zeit“ und Deutsche-Bahn-Stiftung – beherrscht nämlich am Freitag das Elterncafé im Jugendzentrum Ost. „Das ist für uns ein guter Anlass, die Eltern zu informieren und ihnen hier eine Auswahl an Büchern zu präsentieren“, zeigt Margret Gardemann, pädagogische Mitarbeiterin der Awo, auf den im ganzen Raum verteilten Lesestoff für die ganz Kleinen, den die Stadtbücherei extra für diesen Tag zur Verfügung gestellt hat.

Lionel zum Beispiel mag die Tierbücher, zu Hause sei sein Lieblingsbuch „Der Traktor mit den Schweinchen“, wie Nadja Röller erzählt: „Wir lesen viel vor“, sagt sie lächelnd, was aber auch kein Wunder sei: „Meine Mutter hat in einer Buchhandlung gearbeitet.“

Auch die zweijährige Ledjana steht aufs Vorlesen. „Sie will sogar schon immer selber schreiben“, zeigt Mutter Liljana Madane auf die Kleine, die gerade nicht nur ein Büchlein anschaut, sondern nebenher auch auf einer Tafel ihre ganz eigene Schrift ausprobiert.

Für alle Mütter und Kinder gibt es zum Vorlesetag noch eine besondere Überraschung: ein Lesestart-Set. In dem gelben Beutel findet sich ein Vorlesebuch, ein Heftchen mit Tipps zum Vorlesen und ein großes Wimmelbild zum Entdecken.

„Eine tolle Sache“, findet Margret Gardemann, die selbst sichtlich Spaß an der ganzen Aktion hat. Und die noch einmal das gut sortierte Angebot für Kinder in der Stadtbücherei lobt: „Da gibt es Bücher in allen Sprachen.“ Nicht unwichtig, denn im Elterncafé, einer Einrichtung im Rahmen der „Frühen Hilfen“ der Stadt, kommen Mütter verschiedener Nationen mit ihren Kindern immer von 9.30 bis 11 Uhr zusammen. Freitags im Jugendzentrum Ost mit Margret Gardemann und montags im Juk-Haus mit einer Mitarbeiterin von Innosozial. Für das Elterncafé ist keine Anmeldung nötig, Mütter und Väter mit Kinder im Alter von bis zu drei Jahren sind jederzeit willkommen. Die Kinder spielen, die Eltern tauschen sich bei einer Tasse Kaffee aus. Zudem ist auch immer eine Hebamme dabei, die Fragen beantwortet oder die Kinder wiegen und messen kann. Am Freitag ist das Kati Köppe, die allerdings gerade anders beschäftigt ist – mit Vorlesen nämlich.